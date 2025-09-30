ETV Bharat / state

बलौदाबाजार में ओपन चेस प्रतियोगिता से यातायात और साइबर जागरुकता का मिलेगा संदेश: एसपी भावना गुप्ता

बलौदाबाजार जिले में पहली बार ओपन चेस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है.

OPEN CHESS COMPETITION IN BALODABAZAR
ओपन चेस प्रतियोगिता की जानकारी देती एसपी भावना गुप्ता (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 30, 2025 at 5:38 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

बलौदाबाजार: छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस पर इस बार रजत महोत्सव का आयोजन कर रहा है. इस कड़ी में बलौदाबाजार पुलिस ओपन चेस प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रही है. पुलिस प्रशासन खेल के माध्यम से समाज को जागरूक करने का काम इस प्रतियोगिता के जरिए करेगा. जिला पुलिस की ओर से फर्स्ट ओपन चेस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है. यह आयोजन 4 अक्टूबर 2025 से बलौदाबाजार के इंडोर स्टेडियम में शुरू होगा.

ट्रैफिक और साइबर सुरक्षा के प्रति जागरुकता बढ़ाना मकसद: इस प्रतियोगिता का उद्देश्य केवल खिलाड़ियों को मंच देना नहीं है, बल्कि लोगों को यातायात नियमों और साइबर सुरक्षा के प्रति सजग करना भी है. आयोजन की अध्यक्षता बलौदाबाजार की पुलिस अधीक्षक आईपीएस भावना गुप्ता करेंगी. उन्होंने ETV भारत से बातचीत में बताया कि यह प्रतियोगिता जिला पुलिस की सामाजिक जिम्मेदारी का हिस्सा है. उनका कहना है कि जैसे शतरंज में सही चाल और संयम जरूरी है, वैसे ही जीवन में सड़क पर सुरक्षित चलने और डिजिटल दुनिया में सजग रहने के लिए भी अनुशासन आवश्यक है.

बलौदाबाजार एसपी भावना गुप्ता (ETV BHARAT)

क्या है प्रतियोगिता की खासियत?: यह पहला मौका है जब पुलिस प्रशासन ने किसी बौद्धिक खेल को जागरूकता अभियान से जोड़ा है. शतरंज खेल मन की एकाग्रता और अनुशासन सिखाता है, ठीक वैसे ही यातायात नियमों का पालन और साइबर सुरक्षा के प्रति सजग रहना समाज के लिए बेहद जरूरी है. इस आयोजन से उम्मीद है कि खासकर युवाओं में जागरूकता का संदेश तेजी से फैलेगा. एसपी भावना गुप्ता ने बताया कि बलौदाबाजार पुलिस युवा वर्ग को पुलिस से डायरेक्ट संपर्क में लाने के लिए लगातार खेल कूद के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है.

Chhattisgarh Rajat Mahotsav
छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव (ETV BHARAT)

इस वर्ष छत्तीसगढ़ रजत उत्सव की दायित्व में यातायात सुरक्षा, साइबर जागरूक जैसे विषयों पर 4 अक्तूबर को पहली बार चेस चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, जिससे हमारे जिले के खिलाड़ियों को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा. इस आयोजन से खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ेगा और आगे चलकर ये खिलाड़ी हमारे राज्य के लिए हमारे देश के लिए अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे- भावना गुप्ता, एसपी, बलौदाबाजार

खिलाड़ियों से अपील: एसपी भावना गुप्ता ने ETV भारत के माध्यम से खिलाड़ियों से अपील की है. उन्होंने कहा कि एप्लिकेशन लगातार हमारे पास आ रहे हैं. अब तक 150 लोगो ने रजिस्ट्रेशन कराया है.

मैं ETV भारत चैनल के माध्यम से सभी से अपील करती हूं कि सभी खिलाड़ी इसमे बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और सजग बनें. जिससे साइबर जागरुकता में इजाफा हो सके- भावना गुप्ता, एसपी, बलौदाबाजार

Open Chess Competition In Balodabazar
बलौदाबाजार में ओपन चेस प्रतियोगिता (ETV BHARAT)

कौन ले सकता है हिस्सा ?: प्रतियोगिता में जिले और आसपास के खिलाड़ी हिस्सा ले सकते हैं. इसके लिए ऑनलाइन पंजीयन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है. प्रतिभागियों को आयु वर्ग के अनुसार अलग-अलग कैटेगरी में रखा जाएगा, ताकि बच्चों से लेकर युवाओं और वयस्कों तक सभी को समान अवसर मिले. पंजीयन के लिए लिंक जारी किया गया है. https://forms.gle/fk9ecRCrCkW7sVudA

समाज में जागरुकता लाना मकसद: बलौदाबाजार एसपी भावना गुप्ता ने ईटीवी भारत को बताया कि छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव, राज्य की गौरवशाली यात्रा का प्रतीक है. इस अवसर पर पुलिस प्रशासन ने सोचा कि केवल कानून व्यवस्था ही नहीं, बल्कि समाज में जागरूकता बढ़ाने के लिए भी काम किया जाए. यही कारण है कि नशा मुक्ति, यातायात सुरक्षा और साइबर जागरूकता को इस प्रतियोगिता से जोड़ा गया है.

पुलिस का यह प्रयास तभी सफल होगा जब समाज भी इसमें सक्रिय रूप से हिस्सा ले- भावना गुप्ता, एसपी, बलौदाबाजार

आयोजन की तैयारियां हुई तेज: बलौदाबाजार ओपन चेस प्रतियोगिता के आयोजन की तैयारियां तेज हो चुकी है. एसपी भावना गुप्ता तैयारी को लेकर लगातार बैठक कर जिला पुलिस से जानकारी जुटा रही हैं. इसके साथ ही, इंडोर स्टेडियम बलौदाबाजार में इस आयोजन के लिए सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं. खिलाड़ियों के अलग से बैठने की व्यवस्था, निर्णायकों की टीम और विजेताओं को पुरस्कृत करने जैसी तैयारियों में बलौदाबाजार पुलिस जुटी हुई है.

बलौदाबाजार में ETV भारत की खबर का असर, शिक्षक नेता सुशील साहू पर गाज, तत्काल किए गए सस्पेंड

बस्तर दशहरा की अनूठी रस्म, विशालकाय फूल रथ की परिक्रमा, फूलों से सजाया जाता दो मंजिला रथ

राहुल गांधी को मौत की धमकी, कांग्रेस ने कहा लोकतंत्र पर सीधा हमला, भाजपा प्रवक्ता पर दर्ज कराया क्रिमिनल केस

For All Latest Updates

TAGGED:

बलौदाबाजार में ओपन चेस प्रतियोगिताCHESS COMPETITION IN BALODABAZARCHHATTISGARH RAJAT MAHOTSAVछत्तीसगढ़ स्थापना दिवसOPEN CHESS COMPETITION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सड़क पर 10 फीट लंबा किंग कोबरा, पर्यटकों के हाथ पांव फूले, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

बिलद्वार गुफा की त्रासदी के 12 साल बाद अब रामगढ़ के संकट की चिंता

सलवा जुडूम : शांति यात्रा से पलायन की पीड़ा तक, नक्सली नासूर से जूझते छत्तीसगढ़ के दर्द की अंतहीन कथा

Explainer: छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या और माओवादियों से शांति वार्ता की टाइमलाइन, जानिए कब कब हुई कोशिशें ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.