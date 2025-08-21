ETV Bharat / state

किताबें खोलकर कॉपी लिखते रहे छात्र, रीवा में LLB एग्जाम के दौरान खुलेआम नकल - LLB EXAM CHEATING REWA

रीवा के टीडी महाविद्यालय का मामला, मामले में उच्च शिक्षा विभाग ने दिए परीक्षा की जांच कराने के निर्देश.

LLB exam cheating REWA
रीवा के टीडी महाविद्यालय में खुलेआम नकल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 21, 2025 at 4:50 PM IST

Updated : August 21, 2025 at 5:01 PM IST

रीवा: रीवा के टीडी महाविद्यालय की LLB की परीक्षा में खुलेआम नकल किए जाने का मामला सामने आया है. छात्र-छात्राओं द्वारा बाकायदा उत्तर पुस्तिका और किताबें खोलकर आपस में बातचीत करते हुए परीक्षा देने का वीडियो भी सामने आया है. विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत के बगैर यह संभव नहीं है. वहीं उच्च शिक्षा विभाग ने मामले की जांच कराने की बात कही है. इससे पहले भी यहां पर इस तरह का मामला प्रकाश में आ चुका है.

LLB की परीक्षा में नकल का वीडियो वायरल

परीक्षा केंद्र में छात्र-छात्राओं द्वारा खुलेआम नकल करने यह वीडियो रीवा के त्योंथर तहसील क्षेत्र अंतर्गत चाकघाट स्थित प्राइवेट टीडी महाविद्यालय का है. अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से संबंधित इस कॉलेज को इन दिनों परीक्षा केंद्र बनाया गया है. जहां पर LLB की परीक्षा चल रही हैं. बुधवार को इसी परिक्षा केंद्र के कई वीडियो सामने आए जिनमें छात्र बिना किसी खौफ के परीक्षा में नकल करते हुए नजर आ रहे हैं.

परीक्षा हाल में छात्र-छात्राओं के अतिरिक्त न ही कोई अधिकारी तैनात है और न ही कोई पैनल. छात्र लगातार एक-दूसरे से बातचीत करते हुए दिख रहे हैं. उनकी टेबल पर उत्तरपुस्तिका और किताबें भी दिखाई दे रहीं है.

उच्च शिक्षा विभाग ने दिया कार्रवाई का आश्वासन

LLB की परीक्षा में खुलेआम नकल के मामले में उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त संचालक प्रोफेसर आरपी सिंह ने परीक्षा की जांच के निर्देश दिए हैं और कार्यवाही का भरोसा दिलाया है. जानकारी के मुताबिक रीवा में स्थित चाकघाट में कई प्राइवेट कालेज है जहां बाकायदा खुलेआम नकल की व्यवस्था कराई जाती है. पहले भी नकल के कई वीडियो सामने आ चुके हैं.

APSU के रजिस्ट्रार को दी गई थी वायरल वीडियो की सूचना

मामले में उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त संचालक प्रोफेसर आरपी सिंह का कहना है "मीडिया के माध्यम से नकल होने की जानकारी प्राप्त हुई थी. परीक्षा का कार्य अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का है. मैंने तत्काल मामले की सूचना विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को दी गई. जिसके बाद विश्वविद्यालय के उड़न दस्ता टीम को मौके पर पहुंचकर कार्रवाई के निर्देश दिए गए. प्राइवेट महाविद्यालय के द्वारा परीक्षा की सूचना उच्च अधिकारियों को नहीं दी गई थी.

