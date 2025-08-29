ETV Bharat / state

जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से SNMMCH की ओपीडी सेवा प्रभावित, मरीजों की बढ़ी परेशानी - JUNIOR DOCTORS ON STRIKE IN SNMMCH

एसएनएमएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों की पिटाई के बाद अस्पताल में इलाज कराने आ रहे मरीज वापस लौट रहे हैं.

Junior doctors on strike
हड़ताल पर जूनियर डॉक्टर (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 29, 2025 at 2:45 PM IST

2 Min Read

धनबाद: शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल शुक्रवार को भी जारी रही. दरअसल गुरुवार रात एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टरों के साथ जमकर मारपीट करते हुए खूब हंगामा किया था. जिसके विरोध में डॉक्टरों ने सुरक्षा की मांग को लेकर ओपीडी सेवाएं बंद कर दी हैं. डॉक्टर के हड़ताल पर चले जाने से मरीज और उनके परिजनों की परेशानी बढ़ गई है.

जूनियर डॉक्टरों पर हुआ था हमला

दरसअल गुरुवार रात एक मरीज की तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे अस्पताल लेकर आए थे. स्थिति गंभीर होने पर डॉक्टर ने रिम्स रेफर कर दिया था, लेकिन समय पर एंबुलेंस नहीं पहुंच पाई, जिससे परिजन मरीज को रिम्स लेकर नहीं जा पाए. इस दौरान मरीज की मौत हो गई. मौत से आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल परिसर में मौजूद जूनियर डॉक्टर पर हमला कर दिया.

एसएनएमएमसीएच में हड़ताल से मरीजों की बढ़ी परेशानी (Etv Bharat)

हड़ताल की वजह से ओपीडी सेवाएं बंद

वहीं हड़ताल के चलते शुक्रवार से ही अस्पताल की ओपीडी सेवाएं पूरी तरह ठप हैं. केवल इमरजेंसी विभाग में इलाज जारी है. जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से सैकड़ों मरीजों को परेशानी उठानी पड़ रही है.

मरीज की मौत के बाद उन लोगों के साथ मारपीट की गई. कई डॉक्टर घायल हुए हैं. इमरजेंसी समेत दूसरे वार्डों में जवानों की तैनाती होनी चाहिए. जब तक लिखित रूप से आश्वासन नहीं मिलता तब तक आंदोलन जारी रहेगा: जूनियर डॉक्टर

हड़ताल से मरीजों की बढ़ी परेशानी

शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज में हड़ताल की वजह से इलाज कराने पहुंचे मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशान हो रही है. ऐसे में लोगों का कहना है कि डॉक्टरों की हड़ताल से सभी परेशान हैं और बिना इलाज के घर वापस लौटना पड़ रहा है.

जूनियर डॉक्टरों की हड़तालSNMMCH IN DHANBADधनबाद में डॉक्टर की पिटाईJUNIOR DOCTORS STRIKE IN DHANBADJUNIOR DOCTORS ON STRIKE IN SNMMCH

