ओपी राजभर ने उठाया ओबीसी आरक्षण का मुद्दा, सभी दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लिखा लेटर, दिया यह फार्मूला

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में एक बार फिर आरक्षण को लेकर सियासत गर्म हो गई है. इस बार योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री व सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने यह मांग उठाई है. उन्होंने सामाजिक न्याय समिति लागू करने की मांग की है. भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को ओपी राजभर ने पत्र लिखा है. साथ ही केंद्र सरकार में राज्य मंत्री अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, बसपा अध्यक्ष मायावती, निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉ. संजय निषाद को भी पत्र भेजा है.

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को लिखे पत्र में ओमप्रकाश राजभर ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह के कार्यकाल के दौरान वर्ष 2001 में हुकुम सिंह की अध्यक्षता में 'सामाजिक न्याय समिति' का गठन किया गया था. उद्देश्य था कि उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग को मिल रहे 27% आरक्षण में बंटवारा कर पिछड़े वर्ग की वंचित शेष सभी जातियों को भी आरक्षण का लाभ दिया जाए. समिति ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर सरकार के समक्ष प्रस्तुत की थी.

बसपा-सपा की सरकारों ने भी लागू नहीं किया : इसके बाद तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार का कार्यकाल समाप्त हो गया, जिससे समिति की रिपोर्ट प्रदेश में लागू नहीं हो सकी. इसके बाद बहुजन समाज पार्टी व समाजवादी पार्टी की सरकार वर्ष 2017 के पूर्व तक उत्तर प्रदेश में रही, लेकिन बसपा व सपा की सरकारों ने न 27% आरक्षण में बंटवारा किया और न ही 'सामाजिक न्याय समिति' की रिपोर्ट लागू की. इससे पिछड़े वर्ग की कुछ जातियां ही आरक्षण का अधिकांश लाभ लेती रहीं और शेष अन्य पिछड़ी जातियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल सका.

उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और उत्तर प्रदेश सरकार ने सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति राघवेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय 'सामाजिक न्याय समिति' का गठन फिर से किया गया. समिति ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट में यह सुझाव दिया है कि पिछड़ा वर्ग को दिये जाने वाले 27% आरक्षण को तीन भागों में बांटकर इसका लाभ पिछड़ा वर्ग को सात फीसद, अतिपिछड़ा वर्ग को नौ फीसद और सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग को 11% दिया जाए. इसे लागू किये जाने के लिए अपनी संस्तुति सहित रिपोर्ट सरकार के समक्ष प्रस्तुत की.