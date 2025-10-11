ETV Bharat / state

अहिवारा में खुला उप पंजीयक कार्यालय, ग्रामीणों को नहीं जाना पड़ेगा दूर

दुर्ग : छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अहिवारा को बड़ी सौगात दी है. अहिवारा में उप पंजीयक कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया गया है. इस कार्यक्रम में प्रदेश के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, दुर्ग सांसद विजय बघेल, अहिवारा विधायक डोमनलाल कोर्सेवाड़ा सहित बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक उपस्थित थे.

बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत : उद्घाटन कार्यक्रम में वित्त मंत्री ओपी चौधरी का कार्यकर्ताओं और जनता ने जोरदार स्वागत किया. शहर के कई स्थानों पर कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल-मालाओं से सम्मानित किया. इस दौरान वातावरण ‘जय छत्तीसगढ़, जय भाजपा’ के नारों से गूंज उठा. कार्यक्रम के दौरान पहले ही दिन एक व्यक्ति ने अपनी रजिस्ट्री कराई, जिससे उप पंजीयक कार्यालय के औपचारिक रूप से कार्य प्रारंभ होने का संदेश मिला.