अहिवारा में खुला उप पंजीयक कार्यालय, ग्रामीणों को नहीं जाना पड़ेगा दूर

दुर्ग जिले के अहिवारा में नए उप पंजीयक दफ्तर का उद्घाटन हुआ है.

SUB REGISTRAR OFFICE OPENED
अहिवारा में खुला उप पंजीयक कार्यालय (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 11, 2025 at 12:46 PM IST

दुर्ग : छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अहिवारा को बड़ी सौगात दी है. अहिवारा में उप पंजीयक कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया गया है. इस कार्यक्रम में प्रदेश के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, दुर्ग सांसद विजय बघेल, अहिवारा विधायक डोमनलाल कोर्सेवाड़ा सहित बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक उपस्थित थे.

बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत : उद्घाटन कार्यक्रम में वित्त मंत्री ओपी चौधरी का कार्यकर्ताओं और जनता ने जोरदार स्वागत किया. शहर के कई स्थानों पर कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल-मालाओं से सम्मानित किया. इस दौरान वातावरण ‘जय छत्तीसगढ़, जय भाजपा’ के नारों से गूंज उठा. कार्यक्रम के दौरान पहले ही दिन एक व्यक्ति ने अपनी रजिस्ट्री कराई, जिससे उप पंजीयक कार्यालय के औपचारिक रूप से कार्य प्रारंभ होने का संदेश मिला.

अहिवारा में खुला उप पंजीयक कार्यालय (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
OP Chaudhary inaugurated Sub Registrar Office
बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अहिवारा में लंबे समय से उप पंजीयक कार्यालय की मांग की जा रही थी.जनता की सुविधा को देखते हुए अस्थायी भवन में यह कार्यालय प्रारंभ किया गया है. इस कार्यालय के निर्माण के लिए पिछले बजट में प्रावधान किया जा चुका था और आज पूरी प्रक्रिया को पूर्ण कर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है- ओपी चौधरी, वित्त मंत्री

OP Chaudhary inaugurated Sub Registrar Office
उप पंजीयक कार्यालय खुलने से कई काम होंगे आसान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

वित्त मंत्री ने कहा कि आने वाले एक से दो वर्षों के भीतर इसका स्थायी भवन भी तैयार कर लिया जाएगा. प्रदेश सरकार जनता के हितों के लिए प्रतिबद्ध है और अगले तीन वर्षों में क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू की जाएंगी. इस कार्यालय के शुरू होने से अहिवारा और आसपास के ग्रामीण अंचलों के लोगों को अब पंजीयन कार्यों के लिए दुर्ग या अन्य शहरों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी. इससे समय और धन दोनों की बचत होगी तथा प्रशासनिक सुविधा सीधे लोगों तक पहुंचेगी.

