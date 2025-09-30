जसवंत केसरी दंगल: बसंत-किशोर खिताब में बाहरी पहलवानों की एंट्री बंद, बढ़ सकती है इनाम राशि
राजस्थान के पहलवानों को प्रोत्साहित करने और उन्हें मंच देने के लिए इस बार बड़ा निर्णय किया गया है.
भरतपुर : ऐतिहासिक जसवंत केसरी दंगल इस बार नए बदलाव और नई चमक के साथ आयोजित होने जा रहा है. श्री जसवंत प्रदर्शनी एवं पशु मेले के सबसे बड़े आकर्षण इस दंगल में पहली बार जसवंत बसंत और जसवंत किशोर खिताब की कुश्तियों में सिर्फ राजस्थान के पहलवान ही भाग ले सकेंगे. पहले इन खिताबों के लिए देशभर से नामी पहलवान मैदान में उतरते थे, लेकिन अब यह गौरव केवल प्रदेश के अखाड़ों तक सीमित रहेगा. आयोजन समिति का कहना है कि इस बदलाव का मकसद राजस्थान के पहलवानों को प्रोत्साहित करना और उन्हें मंच देना है, ताकि वे राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान मजबूत बना सकें.
तीन दिन तक चलेगा दंगल : कुश्ती दंगल उपसमिति के सदस्य डॉ. मनीष शर्मा का कहना है कि इस बदलाव का मकसद प्रदेश के पहलवानों को बड़ा मंच देना और उन्हें राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने का अवसर प्रदान करना है. जब राज्य के युवा पहलवानों को खिताब जीतने का ज्यादा मौका मिलेगा, तो उनकी हौसला-अफजाई होगी और प्रदेश में कुश्ती का दायरा और व्यापक होगा. 1 से 3 अक्टूबर तक भरतपुर पूरी तरह दंगलमय रहेगा. ऐतिहासिक परंपरा से जुड़ा यह आयोजन हर साल हजारों दर्शकों को आकर्षित करता है. इस बार भी राजस्थान के अलावा हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब तक के करीब 200 राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के पहलवान अखाड़े में उतरेंगे. दर्शकों को ताकत, पसीने और दांव-पेंच का ऐसा संगम देखने को मिलेगा, जिसे वे लंबे समय तक याद रखेंगे.
बढ़ सकती है इनाम राशि : डॉ. मनीष शर्मा ने बताया कि जिला केसरी की इनामी राशि 25 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपए करने का प्रस्ताव रखा गया है. इस पर अंतिम निर्णय जिला कलेक्टर की स्वीकृति के बाद होगा. सबसे प्रतिष्ठित खिताब जसवंत केसरी का विजेता हमेशा की तरह इस बार भी 1 लाख 1 हजार रुपए का नकद पुरस्कार प्राप्त करेगा. खिताबी वर्ग की कुश्तियों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ स्थान पर रहने वाले पहलवानों को इनाम मिलेगा, जबकि भार वर्ग की प्रतियोगिताओं में प्रथम और द्वितीय स्थान के विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा.
पांच खिताब और दस भार वर्ग : इस बार दंगल में कुल पांच खिताबी कुश्तियां और दस भार वर्ग की कुश्तियां आयोजित होंगी. खिताबी वर्ग में जसवंत केसरी, जसवंत कुमार, जसवंत बसंत और जसवंत किशोर प्रमुख हैं. भार वर्ग की कुश्तियां 57, 61, 65, 70, 74, 86, 97 और 125 किलो में होंगी. बाल पहलवान वर्ग में 40 और 50 किलो वजन वर्ग की प्रतियोगिताएं होंगी.
भरतपुर का यह दंगल केवल एक खेल नहीं, बल्कि परंपरा और जनभावनाओं से जुड़ा आयोजन है. प्रदर्शनी और पशु मेले के दौरान दंगल का इंतजार दर्शकों को खास तौर पर रहता है. कुश्ती के दांव-पेंच देखने के लिए ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरों तक से हजारों लोग उमड़ते हैं. ढोल-नगाड़ों की थाप, जयकारों की गूंज और पहलवानों की जोरदार भिड़ंत से पूरा अखाड़ा जीवंत हो उठता है.