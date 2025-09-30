ETV Bharat / state

जसवंत केसरी दंगल: बसंत-किशोर खिताब में बाहरी पहलवानों की एंट्री बंद, बढ़ सकती है इनाम राशि

जसवंत केसरी दंगल ( ETV Bharat Bharatpur )

Published : September 30, 2025 at 12:27 PM IST

भरतपुर : ऐतिहासिक जसवंत केसरी दंगल इस बार नए बदलाव और नई चमक के साथ आयोजित होने जा रहा है. श्री जसवंत प्रदर्शनी एवं पशु मेले के सबसे बड़े आकर्षण इस दंगल में पहली बार जसवंत बसंत और जसवंत किशोर खिताब की कुश्तियों में सिर्फ राजस्थान के पहलवान ही भाग ले सकेंगे. पहले इन खिताबों के लिए देशभर से नामी पहलवान मैदान में उतरते थे, लेकिन अब यह गौरव केवल प्रदेश के अखाड़ों तक सीमित रहेगा. आयोजन समिति का कहना है कि इस बदलाव का मकसद राजस्थान के पहलवानों को प्रोत्साहित करना और उन्हें मंच देना है, ताकि वे राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान मजबूत बना सकें. तीन दिन तक चलेगा दंगल : कुश्ती दंगल उपसमिति के सदस्य डॉ. मनीष शर्मा का कहना है कि इस बदलाव का मकसद प्रदेश के पहलवानों को बड़ा मंच देना और उन्हें राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने का अवसर प्रदान करना है. जब राज्य के युवा पहलवानों को खिताब जीतने का ज्यादा मौका मिलेगा, तो उनकी हौसला-अफजाई होगी और प्रदेश में कुश्ती का दायरा और व्यापक होगा. 1 से 3 अक्टूबर तक भरतपुर पूरी तरह दंगलमय रहेगा. ऐतिहासिक परंपरा से जुड़ा यह आयोजन हर साल हजारों दर्शकों को आकर्षित करता है. इस बार भी राजस्थान के अलावा हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब तक के करीब 200 राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के पहलवान अखाड़े में उतरेंगे. दर्शकों को ताकत, पसीने और दांव-पेंच का ऐसा संगम देखने को मिलेगा, जिसे वे लंबे समय तक याद रखेंगे. कुश्ती दंगल उपसमिति के डॉ. मनीष शर्मा (ETV Bharat Bharatpur) पढे़ं. चौथ कुश्ती दंगल में पहलवानों ने दिखाया दम, शेरा पहलवान ने जीती दो लाख रुपए की आखिरी कुश्ती