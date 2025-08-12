भोपाल: प्रदेश की जनता अपने जनप्रतिनिधि को चुनकर इस उम्मीद से भेजती है कि वे विधानसभा में क्षेत्र के लोगों की आवाज बनेंगे. जनता से जुड़ी समस्याओं को सरकार के समक्ष उठाएंगे, लेकिन मध्य प्रदेश के कई विधायक विधानसभा में जनता से जुड़े सवाल तो छोड़िए पर्याप्त सवाल ही नहीं पूछ रहे.

हाल ही में खत्म हुए विधानसभा सत्र के दौरान सिर्फ 3 विधायक ही ऐसे रहे, सदन में सवालों की झड़ी लगा दी. जबकि 5 विधायकों ने 1-1 सवाल पूछे. 6 अगस्त तक चले मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में विधायकों ने कुल 3377 सवाल पूछे. 36 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने कितने सवाल पूछे इस पर ही सवाल है.

मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र में किसने कितने पूछे सवाल (ETV Bharat)

सवाल पूछने का अधिकार किसे ?

विधानसभा में विधायक सवाल पूछते हैं और उन सवालों का जवाब मंत्री परिषद के सदस्य देते हैं. सवाल विपक्ष के विधायक ही नहीं, बल्कि सत्ता पक्ष के विधायक भी पूछ सकते हैं. सबसे पहले बताते हैं कि मध्य प्रदेश विधानसभा की मौजूदा स्थिति क्या है. विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष 1 है, जबकि उपाध्यक्ष का पद खाली है. मंत्रीमंडल के सदस्यों की संख्या 31 है.

बीजेपी विधायकों की संख्या 132 कांग्रेस विधायकों की संख्या 65 भारत आदिवासी पार्टी विधायक 01 कुल विधायकों की संख्या 230

एक विधायक कितने लगा सकते हैं सवाल

नियम के हिसाब से विधानसभा के एक दिन की बैठक के लिए विधायक ज्यादा से ज्यादा 4 ही सवाल लगा सकते हैं. इस तरह यदि 10 दिन का सत्र है तो विधायक 40 सवाल ही लगा सकते हैं.

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार (ETV Bharat)

विधानसभा सचिवालय के प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह कहते हैं "यह संख्या इसलिए निर्धारित की जाती है, ताकि बहुत ज्यादा सवाल न आएं. वैसे भी यदि विधानसभा की सदस्य संख्या के हिसाब से ही हर विधायक 4 सवाल लगाए तो एक दिन में 920 सवाल होते हैं. सवालों को विभागों में भेजा जाता है, इसके बाद विभाग जवाब तैयार कर भेजते हैं."

मध्य प्रदेश विधानसभा (ETV Bharat)

लगाए ताबड़तोड़ सवाल, कोटा किया पूरा

मध्य प्रदेश विधानसभा में विधायक एक सत्र के दौरान कितने सवाल लगा सकते है यह निर्धारित होता है. सत्र के दौरान विधायक प्रति बैठक अधिकतम 4 सवाल लगा सकते हैं. विधानसभा के मानसून सत्र में कुल 10 बैठकें होनी थीं, इस तरह विधायक 40 सवाल लगा सकते थे. कई विधायक ऐसे रहे, जिन्होंने निर्धारित संख्या के हिसाब के बराबर पूरे सवाल लगाए, यानि इन विधायकों ने हर रोज 4 सवाल विधानसभा में भेजे. ताबड़तोड सवाल लगाने वाले ऐसे विधायकों की संख्या तीन है. इनमें से दो विधायक सत्ता पक्ष के हैं जबकि एक विधायक कांग्रेस से हैं.

प्रताप ग्रेवाल कांग्रेस 40 सवाल मनोज सिंह राठौर बीजेपी 40 सवाल राजेन्द्र पांडे बीजेपी 40 सवाल

नेता प्रतिपक्ष सहित 9

मध्य प्रदेश विधानसभा के मोबाइल एप ई-विधान पर से मिली जानकारी के मुताबिक नेता प्रतिपक्ष सहित 9 विधायक सबसे ज्यादा सवालों से एक सवाल पीछे रह गए. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने 39 सवाल लगाए. उनके अलावा सुरेश राजे, सतीश सिकरवार, हरिशंकर खटीक, पूर्व मंत्री जयवर्द्धन सिंह, यादवेन्द्र सिंह, विधायक कालू सिंह ठाकुर ने भी 39 सवाल लगाए. इसके अलावा कैलाश कुशवाहा, दिलीप सिंह परिहार, पंकज उपाध्याय, रजनीश हरवंश सिंह, सुनील उइके और अभिलाष पांडेय ने 38-38 सवाल विधानसभा में लगाए. इसके अलावा उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत खंडेलवाल ने 37 सवाल पूछे.

उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष 39 सवाल सुरेश राजे कांग्रेस 39 सवाल सतीश सिकरवार बीजेपी 39 सवाल हरिशंकर खटीक बीजेपी 39 सवाल जयवर्द्धन सिंह कांग्रेस 39 सवाल यादवेन्द्र सिंह कांग्रेस 39 सवाल कालू सिंह ठाकुर बीजेपी 39 सवाल

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने पूछे 4 सवाल

हेमंत खंडेलवाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पहली बार विधानसभा की कार्यवाही में शामिल हुए. उन्होंने 4 सवाल लगाए. सभी सवाल बैतूल जिले से संबंधित थे, इनमें ग्राम पंचायतों में 50 लाख से अधिक अव्ययित राशि, जेएस कॉलेज बैतूल में इंफ्रस्ट्रक्चर, बैतूल में जिला अस्तपाल में 600 अस्तपाल की स्वीकृति और बैतूल में उपयंत्री सहायक यंत्री के खाली पदों और कार्यरत पदों की जानकारी से जुड़े सवाल पूछे.

5 विधायकों ने पूछा सिर्फ एक सवाल

ई-विधान एप पर अपलोड जानकारी के अनुसार 10 दिनों तक चलने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा के सत्र में 5 विधायक ऐसे भी रहे, जिन्होंने अपने क्षेत्र या प्रदेश से जुड़ा एक ही सवाल पूछा. ऐसे विधायकों की सूची में इंदौर की पूर्व महापौर मालिनी गौड़ का नाम भी शामिल है. इसके अलावा बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा, संतोष बरकडे, रमाकांत भार्गव और कांग्रेस विधायक केदार डाबर का नाम शामिल है. हालांकि बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने विधेयकों पर हुई चर्चा में खुलकर हिस्सा लिया. खासतौर से मेट्रोपॉलिटन एक्ट को लेकर उन्होंने भोपाल शहर को लेकर सदन में बात रखी.

2 सवाल पूछने वाले दो विधायक

उधर कई विधायक ऐसे भी रहे, जिन्होंने 10 दिन के सत्र के लिए सिर्फ दो सवाल ही लगाए. इनमें पूर्व मंत्री सुरेन्द्र पटवा, नागेन्द्र सिंह, विधायक भगवान दास सबनानी, गायत्री राजे पवार, राजकुमार कर्राहे, अरविंद माधव मारू ने दो-दो सवाल ही विधानसभा में लगाए. गायत्री राजे ने ध्यानाकर्षण में भी देवास को लेकर मुद्दा उठाया.

11 विधायकों ने 4, तीन ने लगाए सिर्फ 5 सवाल

ई-विधान एप पर अपलोड जानकारी के अनुसार 11 विधायक ऐसे भी हैं, जिन्होंने इस बार सिर्फ 4 और 5 सवाल ही लगाए. इसमें बीजेपी विधायक सिद्धार्थ तिवारी, विधायक वीर सिंह भूरिया, राकेश कुमार शुक्ला, योगेश पंडाग्रे, मथुरा लाल डामर, मनोज नारायण सिंह चौधरी, अनिल जैन कालूहेडा, छाया गोविंद मौरे, गौरव सिंह मारधी, जयंत मलैया और हजार लाल दांगी का नाम शामिल है. इन विधायकों ने 4-4 सवाल ही लगाए. इसके अलावा विक्रम सिंह, अरविंद पटैरिया और पूर्व मंत्री प्रभुराम चौधरी ने 5-5 सवाल लगाए.

एप पर 38 विधायकों के सवालों की नहीं जानकारी

ई विधान एप पर 31 मंत्रियों को छोड़कर 163 विधायकों की जानकारी उपलब्ध है. इन विधायकों द्वारा कौन-कौन से सवाल पूछे गए, इसकी भी जानकारी दी गई है. करीबन 38 विधायकों के बारे में इसमें कोई जानकारी नहीं है कि इन विधायकों ने विधानसभा में कितने सवाल पूछे. इंदौर से बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला, गोलू शुक्ला, मधु वर्मा के नाम भी प्रश्न पूछने वाले विधायकों की सूची में प्रदर्शित नहीं हुए.

बीजेपी के इन विधायकों को लेकर हाल ही में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी निशाना साधा था. उन्होंने आरोप लगाया था कि पांच दिन चले सदन में इंदौर के 9 में से सिर्फ 1 विधायक ने ही जनता के मुद्दे उठाए, बाकी 8 विधायक या तो चुप्पी साधे बैठे रहे या फिर सिर्फ हाजिरी लगाकर सदन से गायब हो गए.

क्या कहते हैं विधायक...

मैहर से विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी कहते हैं "मध्य प्रदेश में यह इतिहास है कि जितने सवाल उन्होंने लगाए, उतने किसी ने नहीं लगाए. इस बार सदन में उन्होंने 36 सवाल पूछे थे. उधर विधायक सेना महेश पटेल ने कहा कि हमने हर दिन सवाल लगाए और सवाल के जवाब तो आए, लेकिन उससे हम संतुष्ट नहीं हैं. ई विधान एप से प्राप्त जानकारी के अनुसार उन्होंने सदन में 12 सवाल लगाए थे.