फिरोजाबाद में ऑनलाइन सैक्स रैकेट का खुलासा; फोटो भेजकर तय करते थे सौदा, पुलिस ने दो आरोपियों को दबोचा

एसपी देहात त्रिगुण बिसेन ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस पूरे मामले का खुलासा किया. उन्होंने बताया कि थाना एका पुलिस ने ऑनलाइन सैक्स रैकेट का पर्दाफाश करते हुए अन्तर्राज्यीय गैंग के दो शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से अवैध असलहा, डेबिट-क्रेडिट कार्ड, फर्जी दस्तावेज व एक कार बरामद की है.

फिरोजाबाद : जिले के थाना एका पुलिस ने ऑनलाइन सैक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि आरोपी ऑनलाइन बुकिंग करके पैसा लेते हैं. पुलिस ने आरोपियों के पास से मोबाइल, डेबिट कार्ड और कार बरामद की है.

उन्होंने बताया कि थाना एका पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर नगला धारू नहर पटरी से दोनों आरोपियों को दबोचा है. पकड़े गए दोनों आरोपी ऑनलाइन सैक्स रैकेट चलाते थे. आरोपियों की पहचान गुलशन और रोहित कुमार के रूप में हुई है. दोनों ग्राम सिंहपुर उडेसर थाना एका के रहने वाले हैं. उन्होंने बताया कि यह लोग ग्राहकों को ऑनलाइन लड़कियों की फोटो भेजकर सौदा तय करते थे.

उन्होंने बताया कि आरोपी एडवांस पैसे लेकर कार से ग्राहक के बताए स्थान पर लड़कियों को पहुंचाने का काम करते थे. फिरोजाबाद पुलिस को इस मामले में शिकायत मिली थी. जिसके बाद आरोपियों को चिन्हित किया गया और मुखबिर की सूचना पर इन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है. पुलिस ने अभियुक्तों के पास से एक कार, छह मोबाइल, छह एटीएम कार्ड, एक क्रेडिट कार्ड, दो आधार कार्ड, दो पैन कार्ड, एक अवैध असलहा व कारतूस बरामद किए हैं. उन्होंने बताया कि आरोपियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में थाना एका पर मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है. पुलिस गैंग के अन्य सक्रिय सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है.



