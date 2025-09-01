गया: बिहार के गया जी में आगामी 6 सितंबर से पितृपक्ष मेला शुरू होने जा रहा है. विश्व प्रसिद्ध पितृ पक्ष मेले को लेकर जहां तैयारियां अंतिम चरण में है. वहीं, बिहार सरकार के पर्यटन विकास विभाग निगम के द्वारा ऑनलाइन पिंडदान की व्यवस्था की गई है. ऑनलाइन पिंडदान की व्यवस्था सरकार की ओर से किए जाने से गयापाल पंडा समाज में नाराजगी है. इनका कहना है कि यह धार्मिक रूप से भी गलत है. ऑनलाइन पिंडदान का कर्मकांड किसी भी रूप से सही नहीं है.
ऑनलाइन पिंडदान का विरोध: ऑनलाइन पिंडदान का गयापाल पंडा समाज ने विरोध किया है. बता दें, कि बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की ओर से ऑनलाइन पिंडदान की व्यवस्था की गई है. देश में हो या विदेश में, कोई भी ऑनलाइन पिंडदान कर सकते हैं. इसके लिए 23 हजार रुपए की राशि का पैकेज निर्धारित किया गया है. सरकार के बिहार विकास पर्यटन विकास निगम के द्वारा जारी किए गए इस सुविधा के बाद गयापाल पंडा समाज में नाराजगी है.
गयापाल पंडा को ही है अधिकार: गया पाल पंडा समाज लगातार इसका विरोध करता आ रहा है. पिछले कई सालों से ई पिंडदान की व्यवस्था सरकार की ओर से की जाती रही है. वही, इस संबंध में विष्णुपद प्रबंध कारिणी समिति के अध्यक्ष शंभू लाल विट्ठल ने कहा है कि ऑनलाइन पिंडदान की व्यवस्था से हम लोगों को ठेस पहुंची है. जो भी लोग ऑनलाइन पिंडदान के लिए बुकिंग करवा रहे हैं. उनके विचार करना चाहिए कि इससे उनको कितना फायदा होगा.
तीर्थ यात्रियों का शोषण: ऑनलाइन पिंडदान किसी भी रूप से सही नहीं है. चाहे या धार्मिक रूप से हो या सरकार द्वारा उठाए गए कदम से. आरोप लगता रहा है कि पहले सिर्फ पंडे पुजारी तीर्थ यात्रियों से पैसे का दोहन करते हैं. पिंडदान के नाम पर उनके द्वारा तीर्थ यात्रियों का शोषण किया जाता है. गयापाल पंडा पुजारी ऐसा कोई काम नहीं करते हैं. हम लोग कर्मकांड कराकर दक्षिणा के रूप में लेते हैं. ब्रह्मा जी के द्वारा गयापाल ब्राह्मणों को जो अधिकार दिया गया है, उसी परंपरा को निभाते आ रहे हैं. हमारा अधिकार है पिंडदान का कर्मकांड कराना और दक्षिण लेना.
आज सरकार भी कर रही वही काम: विष्णुपद प्रबंध कारिणी समिति के अध्यक्ष शंभू लाल विट्ठल ने कहा है कि आज सरकार भी दक्षिणा लेने का काम कर रही है. वहीं, कई धार्मिक संस्थाएं भी है, जो इस तरह का काम कर रहे हैं. बड़े-बड़े कथावाचक भी ऐसा करने में जुटे हुए हैं, जबकि यह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है. सिर्फ गयापाल पंडों का ही यह अधिकार क्षेत्र है, जिसमें पिंडदान के बाद दक्षिणा लिया जाता है.
कर्मकांड के नाम पर कर रहे हैं दोहन: शंभू लाल विट्ठल ने गायत्री परिवार और इस्कॉन मंदिर पर भी कहा कि यह लोग भी कर्मकांड के नाम पर दोहन कर रहे हैं. जबकि यह उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है. ऑनलाइन कर्मकांड का नियम जब से सरकार द्वारा लाया गया है, इसका विरोध हम लोग उसी समय से कर रहे हैं. किंतु सरकार ने हमारी बातों को नजरअंदाज किया है. हमारे गया नगर के विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार मंत्री भी हैं. किंतु यह भी हमारी बातों को, हमारी भावनाओं को गंभीरता से नहीं लेते हैं.
"ऑनलाइन पिंडदान का हम लोग शुरू से ही विरोध करते आ रहे हैं. जो लोग ऑनलाइन पिंडदान के लिए ई पिंडदान पर बुकिंग करवा रहे हैं. उनके विचार करना चाहिए कि उनको इसका कितना फायदा मिलेगा. पिंडदान का कर्मकांड कराकर दक्षिणा लेने का काम सिर्फ गयापाल पंडों का ही है. किंतु अब सरकार की ओर से भी यह काम किया जा रहा है. कई अन्य धार्मिक संस्थाएं भी इस तरह का काम कर रही है, जो कि उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है." -शंभूलाल विट्ठल, विष्णुपद प्रबंध कारिणी समिति के अध्यक्ष, गयाजी
