इंस्टाग्राम पर बने दोस्त ने 2 बच्चों की मां को दिया शादी का झांसा, फिर किया दुष्कर्म
चूरू में एक युवक ने 2 बच्चों की मां को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया.
Published : September 24, 2025 at 5:01 PM IST
चूरू : महिला पुलिस थाने में एक 22 वर्षीय विवाहिता ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए एक युवक के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवाया है. डीएसपी सुनील झाझड़िया ने कहा कि मामला दर्ज कर जांच की जा रही है.
डीएसपी ने बताया कि पीड़िता ने दर्ज मामले में बताया कि वह चूरू के कोतवाली थाना इलाके में किराए के मकान में रहती है. गत वर्ष उसकी जीतू नामक युवक से इंस्टाग्राम पर जान पहचान हुई. इसके बाद पीड़िता का पिछले 4 महीने से आरोपी से मिलना जुलना जारी था. आरोपी ने उसके साथ धोखाधड़ी कर जान पहचान बढ़ाई. आरोपी ने स्वयं को अविवाहित बताते हुए उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए.
किराए के मकान में रहती है पीड़िता : दर्ज मामले में पीड़िता ने बताया वह दो बच्चों की मां है और अपने शराबी पति से परेशान होकर वह चूरू में किराए के मकान में रहती है. इंस्टाग्राम पर जीतू नाम के युवक ने लिव इन रिलेशनशिप के कागजात बनवाने का कहकर अपने साथ होटल में लेकर गया. यहां आरोपी ने होटल में जबरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म किया.
दूसरे दिन आरोपी वापस पीड़िता के घर शराब पीकर आया और उसके साथ जोर जबरदस्ती की. आरोपी ने धमकी दी कि अगर पुलिस में शिकायत की तो उसके बच्चों को जान से मार देगा. पीड़िता ने जब आरोपी की तहकीकात की तो पता चला कि जीतू पहले से शादीशुदा है और उसके तीन बच्चे भी हैं. पीड़िता की रिपोर्ट पर महिला थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.