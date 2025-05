ETV Bharat / state

रामकृष्ण मिशन आश्रम से ढाई करोड़ की ठगी, पुलिस ने फ्रॉड मनी हैंडलिंग गैंग के 10 सदस्यों को दबोचा - RAMKRISHN MISSION GWALIOR FRAUD

रामकृष्ण मिशन आश्रम से ढाई करोड़ की ठगी ( ETV Bharat )

Published : May 16, 2025 at 7:11 PM IST | Updated : May 16, 2025 at 7:41 PM IST

ग्वालियर: रामकृष्ण मिशन आश्रम के सचिव स्वामी सुप्रितानंद के साथ हुई ढाई करोड़ की साइबर ठगी मामले में ग्वालियर पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के हत्थे ऐसे 10 युवकों का गिरोह लगा है जो इन साइबर ठगों द्वारा ठगी गई रक़म को अलग-अलग बैंक खातों के ज़रिए सर्कुलेट करने का काम करते थे. पुलिस का मानना है कि इन आरोपियों से जल्द ही इस ठगी के मुख्य आरोपियों तक पहुंचने में मदद मिलेगी. 26 दिन में 2.50 करोड़ ले उड़े साइबर ठग, फ्रॉड से हिला पुलिस महकमा

मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सायबर फ्रॉड, रामकृष्ण मिशन आश्रम को बनाया निशाना पिछले महीने 16 अप्रैल को ग्वालियर में मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी साइबर ठगी की वारदात को लेकर FIR दर्ज हुई थी. रामकृष्ण मिशन आश्रम के खातों को साइबर ठगों ने ख़ाली कर दिया था. ठगों ने करीब ढ़ाई करोड़ की रकम रामकृष्ण मिशन आश्रम के सचिव को हवाला केस में फंसे होने का डर दिखाकर ठग लिए थे. यह पूरी वारदात साइबर ठगों ने 26 दिन में अलग-अलग ट्रांजैक्शन के जरिए आश्रम का पैसा ट्रांसफर करा कर की थी. ठगी का अहसास होने पर आश्रम के सचिव द्वारा FIR दर्ज कराई गई थी. ग्वालियर एसएसपी धर्मवीर सिंह (ETV Bharat) लखनऊ के एक खाते में गया था फ्रॉड का 30 लाख मामला दर्ज होने के बाद ग्वालियर एसएसपी धर्मवीर सिंह ने विशेष टीम का गठन किया. जिसने तकनीकी सर्विलांस और मोबाइल लोकेशन के जरिए आरोपियों का पता लगाया. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ ही दिनों में एक बैंक मैनेजर समेत पांच लोगों की गिरफ़्तारी कर ली थी. इसके बाद की गई पूछताछ और जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो पता चला कि रुद्र एंटरप्राइजेज नाम की एक फ़र्म का खाता लखनऊ के एक बैंक में था. जिसमें फ्रॉड के क़रीब 30 लाख रुपये जमा किये गए हैं. लखनऊ से गिरफ्तार 10 आरोपी ग्वालियर एसएसपी धर्मवीर सिंह ने बताया "इस बैंक खाते के बारे में जानकारी जुटाने के लिए एक टीम लखनऊ भेजी गई. टीम ने सफलतापूर्वक ऑपरेशन को अंजाम देते हुए ठगों के एक समूह के 10 सदस्यों को गिरफ्तार किया है. सभी 10 आरोपी लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों के रहने वाले हैं. इनसे पूछताछ में केस से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं. इन आरोपियों से पुलिस ने तमाम लैपटॉप, मोबाइल, चेक बुक आदि सामग्री भी बरामद की है. न्यायालय में पेश करने के बाद सभी आरोपियों को रिमांड पर लिया जाएगा." फ्रॉड मनी हैंडलिंग का काम करता था गिरोह एसपी धर्मवीर सिंह यादव ने बताया "इस गिरोह के सभी सदस्य लड़के हैं जो साइबर फ्रॉड जैसे केस में मनी हैंडलिंग के लिए फ्रॉड अकाउंट्स खुलवाते हैं और अलग अलग खातों के ज़रिए रुपयों को सर्कुलेट करते थे. मुख्य रूप से साइबर ठगी करने वालों के लिए ये गिरोह पैसा खातों से निकाल कर मुख्य ठगों तक पहुचाने का काम करता था. ये पूरा काम कमीशन के आधार पर करते थे. ये सभी आरोपी ईजी मनी के चलकर में इस तरह के अपराधों में हिस्सा बनते हैं."

