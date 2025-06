ETV Bharat / state

एक फोन कॉल और 7 लाख 11 हजार डेबिट, किसान की खून पसीने की कमाई गायब - 7 LAKH RUPEES FRAUD WITH FARMER

जानकारी देते हुए पीड़ित किसान के भतीजे ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : June 24, 2025 at 7:11 AM IST | Updated : June 24, 2025 at 7:27 AM IST 3 Min Read

रायसेन : एक अनजान नंबर से फोन उठाना या लिंक पर क्लिक करना भी कितना खतरनाक हो सकता है, ये मामला इस बात का सटीक उदाहरण है. दरअसल, साइबर अपराधी नए-नए पेंतरे अपनाकर लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं और रायसेन का एक किसान भी इसका शिकार हो गया. दरअसल, यहां रहने वाले किसान रामबाबू राजपूत को फोन कॉल कर उनका फोन हैक कर लिया गया और चंद मिनटों में उनके बैंक अकाउंट से 7 लाख 11 हजार रु डेबिट हो गए. इस घटना से किसान सदमे में है. एक फोन कॉल और 7 लाख 11 हजार डेबिट थाना कोतवाली अंतर्गत ग्राम सिंहपुर निवासी किसान रामबाबू ने बताया कि उन्हें एक फोन आया था. सामने वाले ने बस इतना कहा कि उनका बैंक अकाउंट बंद हो रहा है, इसे बैंक में जाकर अपडेट कर लें. और इतना कहते ही रामबाबू राजपूत का मोबाइल हैंग हो गया. फोन हैंग होते ही रामबाबू बैंक पहुंचे तो पता चला कि उनके खाते से 7 लाख 11 हजार रुपए की राशि डेबिट हो गई है. वहीं, पीड़ित किसान के भतीजे होशियार राजपूत ने बताया कि उनके चाचा का फोन हैंग हो गया था और फिर पैसे खाते से निकल गए. मामले की जानकारी देते पीड़ित किसान के भतीजे (Etv Bharat) जैसे ही रामबबू को साइबर ठगी की सूचना मिली साइबर पुलिस ने लगभग 1 लाख रुपए की राशि को होल्ड करवा दी. वहीं, पैसा किन खातों में और कहां-कहां गया, इसकी जांच शुरू हो गई है. मेहनत की कमाई थी, एफडी कराने ही निकले थे रामबाबू राजपूत के भतीजे होशियार सिंह ने बताया, '' हम अपने खाते में जमा पैसों की एफडी कराने ही पहुंचे थे तो पता चला कि खाते में पैसे ही नहीं हैं. इसकी जानकारी पुलिस को दी है. कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. वहीं, एसडीओपी प्रतिभा शर्मा ने इस मामले पर कहा, '' किसान द्वारा एक अनजानी लिंक पर भी क्लिक किया गया था, जिसके बाद पैसे डेबिट हो गए. किसान की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है और 1 लाख 30 हजार रु की राशि होल्ड करवा ली है. खातों की जांच कर रहे हैं और जल्द से जल्द आरोपियों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे.'' यह भी पढ़ें - सागर से साइबर ठग को खींच ले गई कोयंबटूर पुलिस, ED अफसर बन महिला से ठगे थे 13 लाख साइबर हेल्प लाइन की लें मदद साइबर ठगी से जुड़े हुए अपराधों को समय रहते हल करने के लिए पुलिस ने अलग से हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, जिनके माध्यम से जो लोग साइबर ठगी का शिकार हुए हैं वह अपनी समस्या और शिकायत इन नंबरों पर दर्ज कराकर तुरंत राहत पा सकते हैं. साथ ही इस तरह के फ्रॉड हो ने पर ट्रांजैक्शन को भी रोक सकते हैं. मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा टोल फ्री नंबर 1930 जारी किया गया है, जिसपर पीड़ित कॉल कर सकते हैं. यह भी पढ़ें - जालसाजों ने बताया- कैसे करते हैं डिजिटल हाउस अरेस्ट, नेटवर्क थाईलैंड से कनेक्ट नए-नए तरीकों से हो रही साइबर ठगी देश में साइबर ठगी रोकने के लिए देश की सरकार है बड़े स्तर पर काम कर रही है. साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए हेल्प लाइन के साथ-साथ लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है. लेकिन साइबर ठग नए-नए तरीकों से लोगों के साथ धोखाधड़ी कर उनकी खून पसीने की कमाई गायब कर रहे हैं. ऐसे में लोगों से लगातार सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है.



Last Updated : June 24, 2025 at 7:27 AM IST