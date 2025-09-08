ETV Bharat / state

नूंह में ऑनलाइन ठगी गिरोह का पर्दाफाश, अलग-अलग मामलों में 5 आरोपी गिरफ्तार

नूंह में ऑनलाइन ठगी और धोखाधड़ी मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

नूंह में ऑनलाइन ठगी (ETV Bharat)
September 8, 2025

नूंह: नूंह पुलिस ठगी और धोखाधड़ी के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है. इस कड़ी में नूंह पुलिस ने अलग-अलग ठगी और धोखाधड़ी के मामले में कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पहला मामला नूंह जिले के साइबर थाना क्षेत्र का है. यहां 4 ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया. वहीं, दूसरा मामला जिले के पिनगवां का है. यहां एक शख्स को पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया. इन दोनों घटना की जानकारी नूंह डीएसपी हरिंदर कुमार ने प्रेसवार्ता कर दी.

ऑनलाइन ठगी गिरोह पर शिकंजा: दरअसल, नूंह जिले की साइबर थाना पुलिस ने विशेष अभियान के तहत ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह पर शिकंजा कसते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने यह कार्रवाई तीन अलग-अलग मामलों में की, जिसमें शाहपुर नंगली, चांदडाका और खेडला पुन्हाना गांव के आरोपी शामिल हैं.

गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई: इस बारे में नूंह डीएसपी हरिंदर कुमार ने कहा कि, "साइबर थाना प्रभारी निरीक्षक ओमबीर के नेतृत्व में बनी पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ युवक फर्जी तरीके से मोबाइल सिम कार्ड एक्टिवेट कर साइबर अपराधियों को बेचते हैं. साथ ही वे ऑनलाइन फ्रॉड में भी शामिल हैं. सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी कर आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया."

ऑनलाइन ठगी गिरोह का भंडाफोड़ (ETV Bharat)

फर्जी सिम और फोन बरामद: डीएसपी हरिंदर कुमार ने आगे कहा कि, "इन आरोपियों के पास से पुलिस ने फोन, फर्जी सिम कार्ड सहित अन्य सामान बरामद किया है. जांच के दौरान जानकारी मिली है कि उनके मोबाइल नंबरों पर महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्यों से कई ऑनलाइन ठगी की शिकायतें दर्ज हैं. इन आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए हैं. सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया."

डीएसपी ने की अपील: डीएसपी ने आगे बताया कि जिले में साइबर अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार चल रहा है. आमजन से अपील है कि वे अंजान कॉल, फर्जी लिंक और संदिग्ध बैंकिंग ट्रांजेक्शन से सतर्क रहें और किसी भी तरह की ठगी का शिकार होने पर तुरंत 1930 हेल्पलाइन नंबर या नजदीकी साइबर थाना पुलिस से संपर्क करें.

धोखाधड़ी मामले में एक आरोपी गिरफ्तार: पिनगवां थाना क्षेत्र में 4 सितंबर को हुई 15 लाख रुपए के नोटों की माला धोखे से गायब करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान जाहिद खान के तौर पर हुई है. पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया.

आर्थिक तंगी के चलते अपनाया ये रास्ता: इस बारे में डीएसपी हरिंदर कुमार ने बताया कि "पूछताछ के दौरान आरोपी जाहिद खान ने बताया कि वह वर्तमान में लोहेसर जिला डीग की मस्जिद में इमामत करता है. आर्थिक तंगी के चलते उसने धोखाधड़ी का रास्ता अपनाया. उसने बताया कि मेवात क्षेत्र में शादियों में नोटों की माला पहनाने का चलन है, जिसे किराये पर लिया जाता है. इसी बहाने उसने ठगी की योजना बनाई."

धोखाधड़ी मामले में एक आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat)

ऐसे दिया योजना को अंजाम: आरोपी ने पुलिस को पूछताछ के दौरान बताया कि योजना के मुताबिक 3 सितंबर को जाहिद दीपक की दुकान पर गया, जो नोटों की माला किराए पर देता है. जाहिद ने खुद का नाम सद्दीक बताकर 15 लाख रुपये की माला बुक कराई और किराये के 4000 रुपये में से 1500 मौके पर दिए. बाकि 2500 रुपये बाद में देने का बहाना बनाया. अगले दिन यानि 4 सितंबर को जाहिद ने योजना के तहत सद्दीक नामक व्यक्ति का मोबाइल लेकर दीपक को कॉल किया और माला मंगवाई. कुछ समय बाद दीपक का लड़का सुमित और उसका साथी मोटरसाइकिल पर माला लेकर रीठट पहुंचे. जाहिद उन्हें मस्जिद के भीतर ले गया और कोल्ड ड्रिंक पिलाने के बहाने उनका भरोसा जीता. इसके बाद पत्नी को माला दिखाने का बहाना बनाकर बैग अपने पास ले लिया और फरार हो गया. भागते समय उसने कामां बस अड्डे पर नए कपड़े और नया बैग खरीदा और पुराने कपड़े और बैग झाड़ियों में छुपा दिए. चोरी की गई माला को उसने अलवर राजस्थान के एक मकान में छुपा दिया था. पुलिस पूछताछ में आरोपी जाहिद ने वारदात की जगह, चोरी किए गए कपड़े, बैग और छुपाई गई माला की निशानदेही की. पुलिस ने उसकी निशानदेही पर माला बरामद कर ली है.

नोटों की माला किराया लेकर देने वालों पर होगी कार्रवाई: डीएसपी हरिंदर कुमार ने कहा, "नूंह पुलिस ने 15 लाख रुपये की माला चोरी के मामले में आरोपी को पकड़ लिया है. आरोपी ने वारदात की बात स्वीकार कर ली है. आगे की जांच की जा रही है. जिले में शादियों में लाखों रुपए की नोटों की माला भारी भरकम किराया लेकर देने वाले लोगों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इस तरह की वारदातों पर अंकुश लग सके."

