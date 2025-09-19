ETV Bharat / state

राजस्थान में छात्रवृत्ति और स्कूटी योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन होंगे शुरू, 31 अक्टूबर तक मौका

कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय के अनुसार विद्यार्थी 23 सितंबर से 31 अक्टूबर तक विभागीय पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे.

Online applications for scholarships will begin
छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन होंगे शुरू (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 19, 2025 at 4:38 PM IST

जयपुर: प्रदेश के सभी प्राइवेट और सरकारी कॉलेजों के विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा विभाग से खुशखबरी आई है. राज्य सरकार ने विभिन्न छात्रवृत्ति और स्कूटी योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी. इस संबंध में शुक्रवार को कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय ने नोटिफिकेशन जारी किया. इसके अनुसार विद्यार्थी 23 सितंबर से 31 अक्टूबर 2025 तक विभागीय पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे.

कॉलेज शिक्षा आयुक्त डॉ. ओपी बैरवा ने बताया कि राज्य के विभिन्न कॉलेज और विश्वविद्यालय में अध्यनरत उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे स्टूडेंट्स विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति और स्कूटी के लिए इस साल की आवेदन प्रक्रिया में 23 सितंबर से भाग ले सकेंगे. सरकार की विभिन्न अहम योजनाओं का सीधा लाभ कॉलेज और विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हजारों विद्यार्थियों को मिलेगा.

स्टूडेंट्स के लिए ये योजनाएं

  • मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना 2025-26
  • विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बीएड) संबल योजना 2025-26
  • देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना 2025-26
  • कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना (SC, ST, EBC, अल्पसंख्यक व अन्य समुदायों की 10वीं व 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं के लिए)
  • बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना-प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण एसटी प्रतिभावान छात्रों कर लिए आर्थिक सहायता
  • जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए सहायता-सहरिया जनजाति छात्र-छात्राओं को कॉलेज और बीएड शिक्षा के लिए सहायता

राहत की बात: छात्र नेता मनु दाधीच ने कहा कि योजनाओं को लेकर आवेदन प्रक्रिया का समय पर शुरू होना राहत की बात है. पिछले साल पोर्टल कई बार तकनीकी खामी से ठप हो गया था. उम्मीद है इस बार आवेदन प्रक्रिया सुचारू रहेगी ताकि आवेदन के आखिरी दिनों में परेशानी न हो. छात्र नेता ट्विंकल ने बताया कि छात्राओं में खासा उत्साह है. कालीबाई भील स्कूटी योजना से उन जैसी ग्रामीण लड़कियों की पढ़ाई आसान हो जाती है. अगर स्कूटी मिल जाए तो रोजाना का सफर बच जाएगा.

ऐसे करें आवेदन: छात्रों को आधार नंबर, बैंक खाता, आय प्रमाण पत्र और अंक तालिकाएं ऑनलाइन अपलोड करनी होंगी. विभाग ने सलाह दी कि अंतिम तारीख का इंतजार न करें. समय रहते पोर्टल पर आवेदन जमा कर दें. बहरहाल, सरकार की इन योजनाओं से छात्रों को न सिर्फ आर्थिक मदद मिलेगी, बल्कि उच्च शिक्षा की राह में आने वाली परेशानी भी कम होगी.

