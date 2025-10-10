ETV Bharat / state

6 रुपए किलो प्याज, 70 रुपए किलो शेडा! जानिए क्यों महंगा है प्याज का डंठल

उद्यान विभाग के उपनिदेशक के एल मीणा ने बताया कि किसान शेडा को बेचकर मुनाफा भी कमाते हैं. इसे बोल्टिंग स्टेज भी बोला जाता है. यह एक तरह की ग्रीन स्टीक जैसी होती है, जिसको बाहरी राज्यों में सब्जी व सलाद में भी काम में लिया जाता है. विभिन्न स्थानों पर इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है.

अलवर : जिले के किसानों ने इस बार बड़ी मात्रा में प्याज की खेती कर रखी है, फिलहाल प्याज की फसल मंडी में पहुंचने में समय है. इस कारण प्याज की डंठल (शेडा) की दिल्ली, बंगाल, उड़ीसा में मांग बनी हुई है. अब लाल प्याज ही नहीं, बल्कि उसके शेडा किसानों की कमाई का नया जरिया बन गई है. शेडा का उपयोग चिकन, बिरयानी, भुजिया और सब्जियों में किया जाता है, जिसके चलते फाइव स्टार होटलों में खूब मांग रहती है. वहीं यह विदेश में भी खूब सप्लाई होता है. यही कारण है कि ग्रामीण महिलाएं और पुरुष गांवों में खेत- खेत घूम शेडा तोड़कर सड़कों पर लगी अस्थाई मंडी में बेच रहे है. फिलहाल अलवर व खैरथल से प्याज का शेडा दिल्ली, बंगाल और उड़ीसा सहित अन्य राज्यों में भेजा जा रहा है.

शेडा की अस्थाई मंडी के व्यापारी अरशद ने बताया कि शेडा प्याज से करीब 10 गुना महंगा बिक रहा है. बाजार में इन दिनों प्याज का भाव 6 से 8 रुपए किलो है, वहीं प्याज शेडा की कीमत 60 से 70 रुपए प्रति किलो तक पहुंच रही है. उन्होंने बताया कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीनों में शेडा की मांग खूब रहती है. खैरथल तिजारा जिले के किशनगढ़ बास क्षेत्र में रोजाना करीब 80 टन से अधिक शेडा देशभर के विभिन्न हिस्सों में भेजा जा रहा है. शेडा को रेफ्रिजरेटेड ट्रकों में भेजा जाता है, जिससे उसकी ताजगी बनी रहे. कारण है कि इसकी गुणवत्ता और खुशबू ही इसकी पहचान है. व्यापारी अरशद ने बताया कि अलवर जिले से प्याज शेडा की सबसे अधिक सप्लाई कोलकाता, सिलीगुड़ी, गुवाहाटी और बंगाल के हिस्सों में की जा रही है. अलवर व खैरथल-तिजारा जिले में शेडा की फसल अब किसानों के लिए वैकल्पिक आमदनी का बड़ा जरिया बन चुकी है.

स्वाद और बनावट है शेडा की खासियत : व्यापारी अरशद बताते हैं कि शेडा की खास बात इसका स्वाद और बनावट है. इसे भुजिया, तराई, सिंटू या प्याज कली जैसे कई नामों से जाना जाता है. इसकी सब्जी का स्वाद हल्का तीखा और बेहद सुगंधित होता है, जो चिकन, मटन और बिरयानी में मिलाकर परोसी जाती है. शेडा का उपयोग केवल गैर-शाकाहारी व्यंजनों में ही नहीं, बल्कि कई जगह शाकाहारी पकवानों में भी किया जाता है. यही कारण है कि फाइव स्टार होटल्स और रेस्टोरेन्ट में इसकी मांग लगातार बढ़ रही है.

गांवों में लगने लगी अस्थाई मंडियां : शेडा व्यापारी अरशद ने बताया कि अलवर व खैरथल-तिजारा जिले के ग्रामीण इलाकों में प्याज शेडा की अस्थाई मंडियां लगने लगी हैं. इन मंडियों में महिलाएं और पुरुष खेतों से शेडा तोड़कर व्यापारी को बेचते हैं. व्यापारी यहां से शेडा खरीदकर ट्रकों से कोलकाता या गुवाहाटी भेजते हैं.

भाव भी मिलता है अच्छा : पिछले 15 सालों से शेडा व्यापार से जुड़े व्यापारी अरशद खान ने बताया कि अच्छी क्वालिटी का शेडा 70 रुपए किलो तक बिक जाता है. पहले 80 रुपए किलो तक भी शेडा खरीदा है. उन्होंने बताया कि हालांकि शेडा का भाव स्थिर नहीं रहता. बाजार में यह 60 से 65 रुपए किलो तक बिक रहा है, लेकिन माल की क्वालिटी, मोटाई और ताजगी के हिसाब से दाम तय होते हैं. उन्होंने बताया कि बारिश या अधिक गर्मी में शेडा की कीमत घट जाती है, जबकि ताजा और लंबी कली वाला शेडा सबसे महंगा बिकता है.