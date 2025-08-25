नूंहः हरियाणा के कई जिलों के किसान इन दिनों परेशान हैं. किसानों की परेशानी की वजह है सामान्य से अधिक बारिश. राज्य में नूंह जिला खरीफ (बरसाती प्याज) उत्पादन में पहले नंबर पर है. इतना ही नहीं यहां की प्याज गुणवत्ता के मामले में भी प्रदेश के सभी जिलों पर भारी पड़ती है. बरसात अधिक होने से 2500 हेक्टेयर भूमि में लगाई गई प्याज की गांठी के खराब होने का खतरा मंडराने लगा है. इसके अलावा समय पर अब किसान बरसात के पानी की वजह से प्याज की गांठी नहीं लगा पाएगा.

9000 हेक्टेयर में प्याज लगाने का लक्ष्यः जिला बागवानी अधिकारी पुष्पेंद्र सिंह ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि किसान कम से कम एक सप्ताह बाद प्याज की गांठी लगाने का काम करें. और प्याज लगाने के लिए जो बेड हैं, उसे ऊंचा बनाने का काम करें ताकि फसल खराब होने का खतरा न हो. जिला बागवानी अधिकारी ने बताया कि अब तक तकरीबन 2500 हेक्टेयर भूमि में ही प्याज लग पाया है. इस वर्ष करीब 9000 हेक्टेयर भूमि में प्याज की फसल लगाने का लक्ष्य रखा गया है. बीते साल 2024 की बात करें तो तकरीबन 7900 हेक्टेयर भूमि में प्याज की फसल लगाई गई थी.

बारिश से प्याज किसानों को नुकसान (Etv Bharat)

मल्चिंग और ड्रिप के मिलती है सब्सिडीः जिला बागवानी अधिकारी ने बताया कि राजस्थान के अलवर और हरियाणा के नूंह की मिट्टी खरीफ प्याज की फसल के लिए अनुकूल है. यहां अच्छी ग्रोथ होती है और यही वजह है कि यहां की प्याज गुणवत्ता में सब पर भारी पड़ती है. यही वजह है कि अधिक बरसात होने की वजह से इस बार बिजाई समय पर नहीं हो पा रही है. उन्होंने कहा कि मेरी फसल - मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जाकर किसान अपनी खराब फसलों के मुआवजा के लिए आवेदन कर सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि अगर सरकारी बीज नर्सरी से लिया जाता है तो हरियाणा सरकार इस पर सब्सिडी देती है. ड्रिप पर 15000 रुपये, मल्च पर 6400 रुपये की सब्सिडी दी जाती है.

15 सितंबर तक लगाई जा सकती है बरसाती प्याज की गांठीः कुल मिलाकर अगर आने वाले कुछ दिनों में बरसात अधिक हुई तो इस बार किसानों को मायूसी हाथ लग सकती है. किसानों को खरीफ फसल की प्याज से अच्छी खासी आमदनी इलाके में हो जाती है. सबसे ज्यादा फिरोजपुर झिरका खंड में बरसाती प्याज की खेती किसान करते हैं और प्याज तैयार होने के बाद इस भूमि में पछेती गेहूं की किस्म को बिजाई कर अच्छा खासा मुनाफा कमा लेते हैं. बागवानी विभाग के मुताबिक आगामी 15 सितंबर तक आसानी से बरसाती प्याज की गांठी लगाई जा सकती है.

प्याज की कीमत छू सकती है आसमान! लिहाजा प्याज की फसल लगाने के लिए किसानों को अभी जलभराव की वजह से थोड़ा इंतजार करना चाहिए. कुल मिलाकर अगर इस बार प्याज की अच्छी फसल अधिक बरसात होने की वजह से नहीं हो पाई तो प्याज के भाव आसमान छू सकती है. यहां की प्याज को एनसीआर की मंडियों में भी गुणवत्ता की वजह से अच्छा खासा पसंद किया जाता है. कुल मिलाकर फिलहाल बरसाती प्याज उगाने वाले किसान संकट में दिखाई पड़ रहे हैं और जिला बागवानी विभाग के अधिकारी उनको तसल्ली देने में लगे हुए हैं. कुदरत की मार इस बार किसान पर पड़ती हुई नजर आ रही है.

