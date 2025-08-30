रुड़की: हरिद्वार जिले में रुड़की के पास झबरेड़ा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने तीन युवकों को कुचल दिया. इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य युवक घायल हो गए. घायलों में एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है.

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंचे और घायल युवकों को अस्पताल में भिजवाया है. डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद एक युवक को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है. जबकि दूसरे युवक का रुड़की के हॉस्पिटल में ही उपचार चल रहा है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवा दिया है

जानकारी के मुताबिक झबरेड़ा थाना क्षेत्र के सहारनपुर रोड पर एक मंदिर है. देर रात को भक्तों वाली गांव के तीन युवक कार्तिक (17 वर्ष) पुत्र छोटा, सौरभ (18 वर्ष) और आयुष (18 वर्ष) उर्फ छोटू मंदिर के बाहर बने चबूतरे पर बैठे हुए थे. बताया गया है कि इसी दौरान एक ट्रक और ट्रैक्टर ट्राली की भिड़ंत हो गई, जिसके बाद ट्रक अनियंत्रित होकर मंदिर के चबूतरे से जा टकराया और चबूतरे पर बैठे तीनों युवकों को अपनी चपेट में ले लिया.

इस हादसे में 17 साल के कार्तिक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि सौरभ और आयुष दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे की आवाज सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे. हालांकि तब तक ट्रक चालक मौके से फरार हो गया था. इसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी.

सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को 108 के माध्यम से रुड़की के सिविल अस्पताल में उपचार के लिए भेजा. सिविल अस्पताल के डॉक्टरों ने सौरभ का नाजुक हालत को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया. फिलहाल पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर फरार ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है.

बताया जा रहा है कि कार्तिक अपने परिवार में अकेला ही था. उसके परिवार में माता-पिता और दो बड़ी बहने हैं. दोनों बहनों की शादी हो चुकी है. इस हादसे के बाद कार्तिक के परिवार में कोहराम मच गया. वही अस्पताल पहुंचे कार्तिक के परिवार वालों का रो-रो कर बुरा हाल है.

सड़क हादसे में एक किशोर की मौत हुई है और दो युवक घायल हुए हैं. घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है. शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. ट्रक चालक की तलाश की जा रही है. -शेखर चंद्र सुयाल, एसपी देहात -

