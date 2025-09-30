ETV Bharat / state

रामनगर में खेलते-खेलते दर्दनाक हादसा, पानी से भरी बाल्टी में गिरा एक साल का सुमित, मौत

नैनीताल के रामनगर में पानी से भरी बाल्टी में गिरने से एक साल के बच्चे की मौत.

Child dies by drowning in water
पानी से भरी बाल्टी में गिरा एक साल का सुमित (PHOTO-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 30, 2025 at 7:39 PM IST

रामनगर: नैनीताल के रामनगर में दर्दनाक घटना में एक मासूम की जान चली गई. घर में खेलते-खेलते एक वर्षीय मासूम पानी से भरी बाल्टी में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई. इस हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया. मासूम की मौत की खबर सुनते ही आसपास के लोगों की आंखें भी नम हो गईं.

मिली जानकारी के अनुसार, मृतक मासूम का नाम सुमित है जिसकी उम्र लगभग एक वर्ष थी. सुमित का परिवार मूल रूप से पश्चिम बंगाल का रहने वाला है, जो रोजगार की तलाश में रामनगर आया हुआ था. परिवार इन दिनों ग्राम छोई क्षेत्र में स्थित एक निर्माणाधीन मकान में रहकर मजदूरी का काम करता है.

मासूम के पिता केसरी ने बताया कि मंगलवार सुबह परिवार के सभी सदस्य मजदूरी के लिए काम पर चले गए थे. घर पर केवल उसकी पत्नी और बड़ा बेटा मौजूद था. पत्नी कपड़े धोने के लिए कोसी नदी की ओर चली गई थी. जाते समय उसने बड़े बेटे को छोटे बेटे सुमित की देखरेख करने की जिम्मेदारी सौंपी थी. लेकिन बड़े बेटे के सो जाने के दौरान खेलते-खेलते मासूम सुमित घर में रखी पानी की भरी बाल्टी में गिर गया. कुछ देर बाद जब परिजन घर लौटे तो उन्होंने देखा कि सुमित पानी की बाल्टी में डूबा हुआ है. यह नजारा देख सभी के होश उड़ गए. आनन-फानन में परिजन मासूम को लेकर रामनगर के सरकारी अस्पताल पहुंचे. जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.

घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया यह एक हादसा प्रतीत हो रहा है. इस दर्दनाक हादसे के बाद परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. मोहल्ले के लोगों ने भी गहरी संवेदना व्यक्त की है. सभी का कहना है कि मजदूरी करने आए इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.

गौरतलब है कि छोटे बच्चों को पानी के बर्तनों और बाल्टियों से दूर रखना बेहद जरूरी है. क्योंकि अक्सर लापरवाही के चलते इस तरह की घटनाएं घट जाती हैं. यह हादसा पूरे क्षेत्र के लिए एक चेतावनी भी है कि मासूम बच्चों को अकेला छोड़ने से पहले घर की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए.

