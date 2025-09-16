ETV Bharat / state

ओलंपियन सुशील पहलवान को प्रोडक्शन वारंट पर लेगी झज्जर पुलिस, विदेशी हथियार के साथ एक आरोपी गिरफ्तार

झज्जर पुलिस ने विदेशी हथियार केस में ओलंपियन सुशील पहलवान के करीबी विशाल को गिरफ्तार किया है.

one wrestler arrested with foreign weapons in Jhajjar
विदेशी हथियार के साथ एक आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 16, 2025 at 5:32 PM IST

3 Min Read
झज्जर: झज्जर पुलिस अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चला रही है, जिसके तहत पुलिस ने विदेशी अवैध हथियार और जिंदा कारतूस रखने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है. जो कि पूर्व पहलवान है. यह गिरफ्तारी झज्जर सीआईए टीम द्वारा छुछकवास मार्ग से की गई.

झज्जर पुलिस कमिश्नर ने दी जानकारी: झज्जर की पुलिस कमिश्नर डॉ. राजश्री सिंह ने मंगलवार को प्रेस वार्ता कर इस मामले की जानकारी दी. डॉ. राजश्री सिंह ने बताया कि, "गिरफ्तार किए गए युवक की पहचान विशाल के रूप में हुई है, जो साल 2014 से साल 2021 तक दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पहलवानी की ट्रेनिंग ले चुका है और 2021 में नेशनल अंडर-19 चैंपियनशिप में भी हिस्सा ले चुका है."

विदेशी हथियार के साथ आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat)

सुशील पहलवान से निकला कनेक्शन: कमिश्नर डॉ. राजश्री सिंह ने जानकारी दी कि पुलिस रिमांड के दौरान विशाल ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए. उसने बताया कि वह ओलंपिक पदक विजेता सुशील पहलवान का करीबी रहा है और उसके कहने पर ही उसे विदेशी हथियार और गोलियां उपलब्ध करवाई गई थीं. विशाल ने यह भी कबूल किया कि जब सुशील पहलवान जमानत पर बाहर था, तब वह अक्सर उससे मिलने उसके गांव बापडोदा जाता था. मई महीने में रोहिणी कोर्ट, दिल्ली में सुशील की पेशी के दौरान विशाल भी साथ गया था. उसी दौरान सुशील ने उसे एक कार की ओर इशारा करते हुए कहा था कि इस गाड़ी से मेरा नाम लेकर पिस्तौल और 20 गोलियां ले आओ. पूछताछ में विशाल ने यह भी स्वीकार किया कि उसने पिस्तौल को जांचने के लिए उसमें से 13-14 गोलियां हवाबाजी में चला दी थीं."

सुशील पहलवान पर कसेगा शिकंजा: पुलिस कमिश्नर डॉ. राजश्री सिंह ने बताया, "फिलहाल आरोपी विशाल को रिमांड खत्म होने पर झज्जर अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. इस केस में अब अगला कदम ओलंपियन सुशील कुमार को प्रोडक्शन वारंट पर लाकर पूछताछ करना है. यह जानना बाकी है कि सुशील ने उसे हथियार किस उद्देश्य से मुहैया कराए थे.

बता दें कि सुशील पहलवान दिल्ली के चर्चित सागर धनखड़ हत्याकांड में आरोपी हैं. 4 मार्च 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट से उन्हें जमानत मिली थी, जिसे बाद में 13 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया. पुलिस अब यह जांच कर रही है कि सुशील ने अवैध हथियारों का इस्तेमाल किस मकसद से करवाया था और क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है.

