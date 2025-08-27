ETV Bharat / state

राजसमंद में करंट से एक महिला की मौत, दूसरी झुलसी, जेईएन एपीओ, लाइनमैन सस्पेंड - WOMAN ELECTROCUTED TO DEATH

राजसमंद के एक गांव में करंट से महिला की मौत के चलते जेईएन को एपीओ किया गया और लाइनमैन को सस्पेंड किया गया है.

Angry villagers sit on dharna
धरने पर बैठे आक्रोशित ग्रामीण (ETV Bharat Rajsamand)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 27, 2025 at 7:51 PM IST

राजसमंद: जिले के देवगढ़ थाना क्षेत्र में राछेटी पंचायत के चावंड खेड़ा गांव में बुधवार दोपहर करंट लगने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि दूसरी महिला गंभीर रूप से झुलस गई. घटना के बाद नीचे लटकते तारों को लेकर अजमेर विद्युत वितरण निगम पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए लोग आक्रोशित हो गए. बाद में पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. साथ ही प्रारंभिक जांच में लापरवाही को लेकर कनिष्ठ अभियंता को एपीओ कर दिया, जबकि लाइनमैन को सस्पेंड कर दिया गया.

देवगढ़ थाना प्रभारी अनिल कुमार विश्नोई ने बताया कि चरागाह के पास 11 हजार केवी के बिजली लाइन गुजर रही थी. बकरियां चरा रही चावंड खेड़ा निवासी मांगीबाई (50) पत्नी भोजाराम गुर्जर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चांदी बाई (45) पत्नी लादूलाल गुर्जर गंभीर रूप से झुलस गई, जिसे तत्काल देवगढ़ अस्पताल पहुंचाया गया. हादसे के बाद मौके पर कई ग्रामवासी एकत्रित हो गए. जमीन पर लटकते तारों को लेकर आक्रोशित लोगों ने अजमेर विद्युत वितरण निगम पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए मौके पर ही धरना दिया. आमेट तहसीलदार पारस मीणा, लावासरदारगढ़ नायब तहसीलदार पारस सालवी, आमेट थाना प्रभारी ओमसिंह चुंडावत व देवगढ़ थाना प्रभारी अनिल कुमार मौके पर पहुंचे.

मुआवजा राशि का दिया आश्वासन: पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा समझाइश के प्रयास किए गए, लेकिन आक्रोशित लोग अजमेर विद्युत वितरण निगम के अधिकारियों को ही मौके पर बुलाने की मांग पर अड़ गए. इस पर विद्युत निगम जनावद के सहायक अभियंता अनुराग पालीवाल मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की बात सुनी. सहायक अभियंता ने आश्वस्त किया कि हादसे को लेकर मृतक के परिजनों को नियमानुसार 5 लाख तक मुआवजा राशि दी जाएगी. साथ ही झुलसी महिला को भी मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार सहायता राशि मिलने की बात कही.

जेईएन एपीओ, लाइनमैन सस्पेंड: हालांकि ग्रामीण नीचे लटकते तारों को लेकर सवाल उठाने लगे और कहा कि लापरवाही बरतने वाले कार्मिक अफसरों पर कार्रवाई के बाद ही शव उठाएंगे. इस पर सहायक अभियंता ने उच्चाधिकारियों को मामले से अवगत करवाया. इसके बाद अजमेर विद्युत वितरण निगम राजसमंद के अधिशासी अभियंता बीएस शर्मा ने आमेट के कनिष्ठ अभियंता इमरान शेख को एपीओ करते हुए वृत्त कार्यालय राजसमंद मुख्यालय कर दिया. जबकि लाइनमैन नरेश सिंह को निलंबित कर दिया. इसके बाद ग्रामवासी शव उठाने पर सहमत हुए और देवगढ़ अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराया गया. इस दौरान पारड़ी प्रशासक हीरालाल गुर्जर सहित बड़ी तादाद में ग्रामवासी मौजूद थे.

तीन घंटे तक विरोध प्रदर्शन, फिर उठाया शव: दोपहर एक बजे करंट से महिला की मौत हो गई थी. घटना के बाद दो बजे बड़ी तादाद में ग्रामवासी मौके पर पहुंच गए. सवा बजे तक आमेट व देवगढ़ थाने से पुलिस भी पहुंच गई, मगर विद्युत निगम के अधिकारी नहीं आने पर ग्रामवासी आक्रोशित हो गए. फिर विद्युत निगम सहायक अभियंता अनुराग पालीवाल मौके पर पहुंचे, तब लोग शांत हुए. इस तरह करीब तीन घंटे तक महिला का शव घटनास्थल पर ही पड़ा रहा.

