बदायूं: जिले में बुधवार को हादसा हो गया. दातागंज कोतवाली क्षेत्र में एक तेज रफ्तार डग्गामार बिना परमिट के चल रही प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गई. इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 11 लोग घायल हो गए हैं. सूचना पर पहुंची पुलिस-प्रशासन बचाव कार्यों में जुट गया. इसके साथ ही घायलों को दातागंज सीएचसी में भर्ती कराया गया है. गनीमत यह रही कि बस में ज्यादा लोग सवार नहीं थे और जिस गड्ढे में पलटी उसमें पानी ज्यादा नहीं था. क्रेन की मदद से बस को गड्ढे से निकाला गया है.

डीएम अवनीश राय के मुताबिक, दातागंज कोतवाली क्षेत्र के बदायूं-दातागंज मार्ग के डहरपुर गांव के पास बुधवार की शाम बिना परमिट के तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर एक गहरे गड्ढे में पलट गई. सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया. इसके साथ ही सभी घायलों को दातागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचाया गया.

डीएम अवनीश राय ने बताया कि बस पलटने से एक महिला की मौत हुई है, बाकी 11 लोग घायल हुए हैं. इनमें से 7 लोगों को मामूली चोट आई थी, जो इलाज के बाद घर चले गए हैं. वहीं, चार लोगों को हायर सेंटर रेफर किया गया है. बस में कुल 12 लोगही सवार थे. बस के परमिट और फिटनेस की जांच के लिए एआरटीओ को कहा गया है. जांच बाद कार्रवाई की जाएगी.

