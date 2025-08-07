Essay Contest 2025

2 क्लास, 40 छात्र, टीचर सिर्फ 1, कवर्धा के भालापुरी माध्यमिक शाला का हाल जानिए - SHORTAGE OF TEACHERS IN SCHOOL

छात्रों के परिजन शिकायत लेकर आज कलेक्टर से मिले.

SHORTAGE OF TEACHERS IN SCHOOL
2 क्लास, 40 छात्र, टीचर सिर्फ 1 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 7, 2025 at 3:10 PM IST

कबीरधाम: सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी कोई नई बात नहीं है. कवर्धा के बोड़ला विकासखंड में ग्राम पंचायत मिनमिनिया है. आश्रित ग्राम भालापुरी के ग्रामीण आज बड़ी संख्या में कलेक्टर के दफ्तर पहुंचे. भालापुरी गांव के पालकों का कहना था कि उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई शिक्षकों की कमी के चलते बाधित हो रही है. परिजनों ने कलेक्टर को ज्ञापन देते हुए कहा कि स्कूल में शिक्षकों की संख्या बढ़ाई जाए.

40 छात्रों पर 1 गुरुजी: कलेक्टर से शिकायत करने पहुंचे भालापुरी शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला के बच्चों के परिजनों ने ज्ञापन सौंपा. नाराज पालकों को कहना था कि स्कूल में कक्षा छठी से लेकर आठवीं तक कुल 40 छात्र हैं. इन दो क्लास के छात्रों को पढ़ाने के लिए महज 1 शिक्षक स्कूल में पदस्थ है. ऐसे में बच्चों को पढ़ाई लिखा पर असर पड़ रहा है.

2 क्लास, 40 छात्र, टीचर सिर्फ 1 (ETV Bharat)

2022 से एक शिक्षक स्कूल नहीं आई: पालकों की शिकायत है कि एक शिक्षिका यहां साल 2022 में पदस्थ हुई लेकिन वो आजतक स्कूल नहीं आई. सिर्फ ज्वाइिंग करने के लिए स्कूल आई थी. छात्रों के परिजनों का कहना था कि या तो उस शिक्षिका को स्कूल बुलाया जाए या फिर नए शिक्षक यहां लाए जाएं.

SHORTAGE OF TEACHERS IN SCHOOL
2 क्लास, 40 छात्र, टीचर सिर्फ 1 (ETV Bharat)

ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से कर चुके हैं शिकायत: भालपुरी ग्राम के लोगों का कहना है कि शिक्षकों की कमी की शिकायत ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से कर चुके हैं. शिकायत के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई इस संबंध में नहीं गई. ग्रामीणों का कहना है कि अगर शिक्षकों की कमी होगी तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे.

हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल में शिक्षकों की कमी है. हम इसके पहले भी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से शिकायत कर चुके हैं. शिकायत के बाद भी शिक्षकों की संख्या नहीं बढ़ाई गई: खेलन यादव, ग्रामीण

स्कूल में एक शिक्षिका सिर्फ ज्वाइनिंग करने आई और उसके बाद से आजतक स्कूल नहीं पहुंची. अगर स्कूल में टीचर ही कम होंगे तो हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे: रामचंद धुर्वे, अध्यक्ष शाला विकास समिति

कलेक्टर ने दिया भरोसा: ग्रामीणों की मांग पर अपर कलेक्टर मोनिका कौडो ने जांच कर समस्या के समाधान का आश्वासन दिया. जिला शिक्षा अधिकारी एफआर वर्मा ने भी जांच की बात कही है. भालापुरी शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में 1 शिक्षक धनश्याम सिंह राणा 1 शिक्षिका अनिता धुर्वे कुल 2 शिक्षक पदस्थ हैं. लेकिन शिक्षिका अनिता धुर्वे 12-02- 2022 में ज्वानिंग लेने के बाद दोबारा स्कूल ही नहीं आई. जिसके कारण भालापुरी स्कूल में शिक्षक की कमी सालों से बनी हुई है.

