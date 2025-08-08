धनबाद: छात्रों की संख्या 112. स्कूल में शिक्षकों की संख्या - एक. जी हां, यह हाल है तोपचांची प्रखंड के नेरो पंचायत स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय खुरडीह का. जहां मात्र एक शिक्षक हैं. इतना ही नहीं, जो एक शिक्षक हैं वह भी अन्य विभागीय कार्यों में व्यस्त रहते हैं.

स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक भी इससे काफी परेशान हैं. उन्हें अपने बच्चों के भविष्य की चिंता सता रही है. ग्रामीण अनीता देवी का कहना है कि स्कूल में बच्चे का भविष्य उज्ज्वल होता है, लेकिन हमें अपने बच्चों का भविष्य शून्य नजर आ रहा है. हम जैसे अभिभावक बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करते हैं. शिक्षकों की कमी के कारण बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है. ऐसे में बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे.

उन्होंने कहा कि सरकारी व्यवस्था खत्म कर दी गई है. हम हताश हो गए हैं. बच्चों का भविष्य अंधकार की ओर जा रहा है. एक शिक्षिका हैं, जो प्रखंड कार्यालय के चक्कर लगाने और अन्य विभागीय कार्यों में भी व्यस्त रहती हैं.

अभिभावकों की मदद और बच्चों की पढ़ाई में मदद के लिए गांव की ही इंटरमीडिएट पास मुस्कान कुमारी स्कूल में पढ़ा रही हैं. उनका कहना है कि मैं कुछ दिनों से बच्चों को पढ़ा रही हूं.

वहीं विद्या समिति के उपाध्यक्ष सुनील रजवार ने बताया कि हमारे स्कूल में बच्चों की संख्या क्षेत्र के अन्य प्राथमिक विद्यालयों जितनी नहीं है. स्कूल में केवल एक ही शिक्षक है. पहले विभाग ने स्कूल में एक शिक्षिका की प्रतिनियुक्ति की थी, लेकिन बाद में उसे दूसरे स्कूल में भेज दिया गया. यह पूरी तरह से विभाग की गलती है.

उधर, स्कूल की एकमात्र प्रभारी शिक्षिका, प्रधानाध्यापक सुमंती सूरी का कहना है कि शिक्षकों की कमी के कारण बच्चों को जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए, वह नहीं मिल पा रही है. अगर स्कूल को बच्चों की संख्या के हिसाब से शिक्षक मिलते, तो हम ग्रामीण बच्चों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे पाते.

प्रखंड विकास अधिकारी एजाज हुसैन ने कहा कि यह मामला मेरी जानकारी में नहीं है. किसी ग्रामीण या पदस्थापित शिक्षक के लिखित आवेदन पर दूसरे स्कूल से किसी शिक्षक की पुनर्नियुक्ति की जा सकती है.

