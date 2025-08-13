ETV Bharat / state

हाईकोर्ट ने कहा- इनकम सर्टिफिकेट रद्द करने का एक तरफा फैसला, नैसर्गिक न्याय का हनन - ALLAHABAD HIGH COURT

बुधवार को अपने एक आदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि आय प्रमाणपत्र रद्द करने का एक तरफा निर्णय नैसर्गिक न्याय का हनन है.

Photo Credit: ETV Bharat
इनकम सर्टिफिकेट को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 13, 2025 at 8:59 PM IST

2 Min Read

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनकम सर्टिफिकेट धारक का पक्ष सुने बिना उसका प्रमाण पत्र रद्द करने के एकतरफा आदेश को नैसर्गिक न्याय का हनन माना है. कोर्ट ने तहसीलदार के आय प्रमाण पत्र रद्द करने के आदेश को रद्द कर दिया. साथ ही आय प्रमाण पत्र के सत्यापन के मामले को वापस तहसीलदार को भेज दिया है.

गाजीपुर की अंजली दुबे की याचिका पर फैसला: इसके साथ ही अदालत ने कहा कि तहसीलदार याची को नोटिस जारी करेंगे. याची को इसमें मदद करनी होगी. यदि प्रमाण पत्र रद्द करने का कोई कारण मिलता है, तो याची का पक्ष अवश्य सुना जाना चाहिए. यह आदेश न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने गाजीपुर की अंजली दुबे की याचिका पर दिया.

आंगनबाड़ी में काम करती हैं अंजली दुबे: याची गाजीपुर, तहसील जखनिया में रहती हैं. इस समय वह आंगनबाड़ी में कार्यरत हैं. तहसीलदार ने 27 मार्च 2025 के आदेश से याची के आय प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया. कहा गया कि आय प्रमाण सबंधित हल्के के लेखपाल के बजाय दूसरे हल्के के लेखपाल ने जारी किया था.

गलती के लिए विभाग जिम्मेदार है: इस आदेश को उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी. याची के अधिवक्ता प्रिंस कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि आय प्रमाण पत्र के ऑनलाइन आवेदन के उपरांत आवेदक की भूमिका खत्म हो जाती है. केवल विभाग की भूमिका ही रहती है. ऐसे में किसी भी गलती के लिए विभाग जिम्मेदार है, याची नहीं.

पक्ष सुने बिना आय प्रमाण पत्र रद्द करना गलत: बिना पक्ष सुने आय प्रमाण पत्र रद्द करना नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है. तहसीलदार के आदेश से याची की नौकरी खतरे में हैं. वहीं राज्य की ओर से अधिवक्ता ने दलील दी कि आय प्रमाण पत्र धोखाधड़ी से जारी हुआ है.

यह भी पढ़ें: हाईकोर्ट ने कहा- अपराध की गंभीरता किशोर को जमानत देने से इनकार करने का आधार नहीं

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनकम सर्टिफिकेट धारक का पक्ष सुने बिना उसका प्रमाण पत्र रद्द करने के एकतरफा आदेश को नैसर्गिक न्याय का हनन माना है. कोर्ट ने तहसीलदार के आय प्रमाण पत्र रद्द करने के आदेश को रद्द कर दिया. साथ ही आय प्रमाण पत्र के सत्यापन के मामले को वापस तहसीलदार को भेज दिया है.

गाजीपुर की अंजली दुबे की याचिका पर फैसला: इसके साथ ही अदालत ने कहा कि तहसीलदार याची को नोटिस जारी करेंगे. याची को इसमें मदद करनी होगी. यदि प्रमाण पत्र रद्द करने का कोई कारण मिलता है, तो याची का पक्ष अवश्य सुना जाना चाहिए. यह आदेश न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने गाजीपुर की अंजली दुबे की याचिका पर दिया.

आंगनबाड़ी में काम करती हैं अंजली दुबे: याची गाजीपुर, तहसील जखनिया में रहती हैं. इस समय वह आंगनबाड़ी में कार्यरत हैं. तहसीलदार ने 27 मार्च 2025 के आदेश से याची के आय प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया. कहा गया कि आय प्रमाण सबंधित हल्के के लेखपाल के बजाय दूसरे हल्के के लेखपाल ने जारी किया था.

गलती के लिए विभाग जिम्मेदार है: इस आदेश को उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी. याची के अधिवक्ता प्रिंस कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि आय प्रमाण पत्र के ऑनलाइन आवेदन के उपरांत आवेदक की भूमिका खत्म हो जाती है. केवल विभाग की भूमिका ही रहती है. ऐसे में किसी भी गलती के लिए विभाग जिम्मेदार है, याची नहीं.

पक्ष सुने बिना आय प्रमाण पत्र रद्द करना गलत: बिना पक्ष सुने आय प्रमाण पत्र रद्द करना नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है. तहसीलदार के आदेश से याची की नौकरी खतरे में हैं. वहीं राज्य की ओर से अधिवक्ता ने दलील दी कि आय प्रमाण पत्र धोखाधड़ी से जारी हुआ है.

यह भी पढ़ें: हाईकोर्ट ने कहा- अपराध की गंभीरता किशोर को जमानत देने से इनकार करने का आधार नहीं

For All Latest Updates

TAGGED:

CANCEL INCOME CERTIFICATE DECISIONONE SIDED DECISION TO CANCELVIOLATION OF JUSTICEALLAHABAD HIGH COURT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

ट्रंप के 50% टैरिफ का यूपी के कारोबारियों ने निकाला तोड़; बोले-यूके समेत यूरोपियन-अफ्रीकी देशों में बढ़ाएंगे कारोबार

कानपुर का अनोखा अस्थि कलश बैंक; 11 वर्षों से अनजान लोगों का करा रहे अस्थि विसर्जन

लगातार धूम्रपान और तंबाकू सेवन से बढ़ रहा खतरा; जानें क्या कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट?

फल-सब्जियां, बंद पेटी में सही हैं या खराब, बताएगा ये डिवाइस; मेरठ के 10वीं के 2 छात्रों ने इजाद की तकनीक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.