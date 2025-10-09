ETV Bharat / state

गढ़वा में जंगली हाथियों का हमला, एक की मौत और दो जख्मी

गढ़वा में हाथियों के हमले में एक ग्रामीण की मौत हो गई जबकि हमले में दो घायल हो गए.

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 9, 2025 at 2:31 PM IST

गढ़वा: जिले में जंगली हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है. इसी कड़ी में जंगली हाथियों के झुंड ने एक ग्रामीण को कुचलकर मार डाला. इस दौरान हाथियों के हमले से दो ग्रामीणों ने भागकर अपनी जान बचाई. घटना रंका थाना क्षेत्र के विश्रामपुर गांव की है.

जंगल में हाथियों के झुंड से सामना

दरअसल, रंका वन क्षेत्र के विश्रामपुर गांव में रहने वाले, तीन ग्रामीण किसी काम से जंगली क्षेत्र गए हुए थे. जब तीनों देर रात घर की ओर वापस लौट रहे थे, तभी रास्ते में तीनों ग्रामीणों का जंगली हाथियों के झुंड से सामना हो गया. इतने सारे हाथियों को देख, तीनों ग्रामीण घबरा गए और भागने लगे, जिससे हाथी आक्रोशित हो गए और उन्होंने तीनों पर जानलेवा हमला कर दिया. इस बीच दो ग्रामीण जान बचाने में सफल रहे जबकि एक ग्रामीण मखड़ू उरांव को हाथियों के झुंड ने घेरकर अपने पैरों तले उस कुचलकर मौत के घाट उतार दिया.

जंगली हाथियों के हमले में एक ग्रामीण की मौत (Etv bharat)

ग्रामीणों में आक्रोश

घटना के बाद पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल हो गया. झुंड बनाकर ग्रामीण जंगल की ओर गए और मृतक के शव को लेकर लौटे. घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल है.

मृतक के परिजनों को 50 हजार का मुआवजा

इस घटना के बाद वन विभाग ने मृतक के परिजनों को 50 हजार की आर्थिक सहायता के रूप में मुआवजा दिया है. इसके साथ ही वन विभाग ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है. वहीं स्थानीय लोगों का मानना है कि यहां हाथियों से लोगों की मौत होना कोई नई बात नहीं है क्योंकि वन विभाग उदासीन है, जिसके कारण लोगों की जान जा रही है.

