ETV Bharat / state

भीलवाड़ा: तेज बहाव में बही कार, एक की मौत, दूसरे ने पेड़ पर चढ़कर बचाई जान

भीलवाड़ा के शाहपुरा में पानी के तेज बहाव में कार बहने से एक की मौत हो गई, जबकि दूसरे व्यक्ति को ग्रामीणों ने बचा लिया.

तेज बहाव में बही कार
पेड़ पर चढ़ा युवक (ETV Bharat Bhilwara)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 7, 2025 at 8:00 PM IST

3 Min Read

भीलवाड़ा: जिले के शाहपुरा इलाके में रविवार को बड़ा हादसा हो गया. समेलिया खाल (बरसाती बहाव क्षेत्र) में ग्रामीणों के रोकने के बावजूद कार चालक ने वाहन तेज बहाव में उतार दिया. देखते ही देखते कार पानी में बह गई. इस घटना में कासोरिया गांव निवासी घेवर गुर्जर की मौत हो गई, जबकि साथ में मौजूद कमलेश बलाई पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचा पाए.

तीन घंटे पेड़ पर फंसा युवक: तेज बहाव में कार डूबने के बाद कमलेश बलाई तुरंत ही पास के एक पेड़ पर चढ़ गए. करीब 3 घंटे तक वे पेड़ पर खड़े रहे. बाद में ग्रामीणों और एसडीआरएफ की टीम ने मिलकर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला. कार में फंसे रहने के कारण घेवर गुर्जर बाहर नहीं निकल पाए. ग्रामीणों व एसडीआरएफ की टीम को उनका शव निकालने में लगभग 2 घंटे लगे. शव को शाहपुरा जिला चिकित्सालय भेजा गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया.

युवक ने पेड़ पर चढ़कर बचाई जान (ETV Bharat Bhilwara)

इसे भी पढ़ें- मना करने पर भी नहीं मानें, पानी के तेज बहाव में उतार दी गाड़ी, 3 ने गंवाई जान

प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की अपील: एएसपी राजेश आर्य ने कहा कि क्षेत्र में लगातार बारिश से नदी, तालाब और नालों में भारी जलभराव हो चुका है, इस कारण आवाजाही पर रोक लगाई गई है. इसके बावजूद कुछ लोग जोखिम उठा रहे हैं. उन्होंने अपील की कि कोई भी व्यक्ति ऐसे क्षेत्रों में न जाए. हादसे की जानकारी मिलते ही शाहपुरा विधायक डॉ. लालाराम बैरवा जिला चिकित्सालय पहुंचे. उन्होंने मृतक के परिजनों को सांत्वना दी और हरसंभव मदद का आश्वासन दिया.

ड्रोन से बचाई जान: ड्रोन आज जीवन के हर क्षेत्र में मानव जीवन की राह आसान करता दिखाई दे रहा है. प्राकृतिक आपदा के दौरान राहत पहुंचाने में भी ड्रोन का कारगर उपयोग हो सकता है. इसका उदाहरण उदयपुर में भारतीय सेना के रेस्क्यू ऑपरेशन में देखने को मिला. उदयपुर में भारी बारिश के बाद आयड़ नदी में तेज बहाव में फंसे युवक को बचाने के लिए सेना ने अभियान चलाया. इस दौरान ड्रोन से युवक तक रस्सी और सुरक्षा जैकेट पहुंचाई गई.

सेना ने ड्रोन से बचाई जान
सेना ने ड्रोन से बचाई जान (ETV Bharat Jaipur)

6 सितंबर को उदयपुर जिला कलेक्टर से अनुरोध मिलने पर बैटल एक्स डिवीजन की त्रिमशत ब्रिगेड मुख्यालय से इन्फैंट्री बटालियन का दल घटनास्थल पर पहुंचा. दो अधिकारियों, दो जूनियर कमीशन अधिकारियों और दस जवानों ने मिलकर युवक तक मदद पहुंचाई. एसडीआरएफ के सहयोग से अभियान चलाकर युवक को सकुशल बाहर निकाला गया. आधुनिक तकनीक और सैनिकों के साहस से एक बड़े हादसे को टाल दिया गया.

इसे भी पढ़ें- झालावाड़: गणेश विसर्जन देखने गए तीन दोस्त नदी में डूबे, दो बचाए गए, एक लापता

For All Latest Updates

TAGGED:

BHILWARA ACCIDENTसमेलिया खाल हादसातेज बहाव में बही कारउदयपुर में ड्रोन से बचाई जानCAR DROWNED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पितृपक्ष में इस बार विशेष संयोग : चंद्र ग्रहण के साथ शुरू हो रहा श्राद्ध पक्ष, सूर्य ग्रहण के साथ होगा समापन

चंद्रग्रहण आज, क्या है समय, क्या है धार्मिक मान्यताएं, जानें

रेबीज एक जानलेवा वायरल बीमारी है, ऐसे पहचान सकते हैं शुरुआती लक्षण, देरी हुई तो बचना मुश्किल

जापान के प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा ने इस्तीफा दिया, संसदीय चुनाव में हार बनी वजह

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.