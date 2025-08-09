Essay Contest 2025

सड़क पर फिसलते ही आग का गोला बनी बाइक; एक युवक की जिंदा जलकर मौत, दूसरा बुरी तरह झुलसा - LAKHIMPUR KHERI NEWS

सदर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक हेमंत राय ने बताया कि बाइक जगदीश प्रसाद पुत्र राम प्रसाद निवासी सलेमपुर कोन के नाम पर पंजीकृत.

सड़क पर फिसलते ही आग का गोला बनी बाइक.
सड़क पर फिसलते ही आग का गोला बनी बाइक.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 9, 2025 at 11:40 AM IST

Updated : August 9, 2025 at 11:56 AM IST

लखीमपुर खीरी/हमीरपुर: जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें एक युवक की जिंदा जलकर मौत हो गई. जबकि उसका साथी गंभीर झुलस गया है. शुक्रवार की रात अचानक तेज रफ्तार बाइक सड़क पर फिसलकर गिरी और तुरंत उसमें आग लग गई. बाइक सवार दोनों युवक आग की चपेट में आ गए. हादसे में एक युवक की आग में जलकर मौत हो गई, जबकि दूसरा बुरी तरह से झुलस गया. यह घटना लखीमपुर खीरी जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र में रामापुर पुलिस चौकी कस्बे की है. वहीं, हमीरपुर में सड़क दुर्घटना में भी एक युवक की मौत हो गई है.

जानकारी के मुताबिक, दोनों बाइक UP31 AV6142 से कहीं जा रहे थे. बरसात के कारण सड़क पर फिसलन होने से बाइक बेकाबू होकर फिसल गई. रफ्तार इतनी तेज थी, कि बाइक काफी दूरी तक घिसटती चली गई. इस दौरान टंकी फट गई और पेट्रोल ने तेजी से आग पकड़ ली. देखते ही देखते बाइक और दोनों युवक आग की लपटों में घिर गए थे. बताया जा रहा है, कि दोनों युवक नशे में थे, जिसकी वजह से वे खुद को आग से नहीं बचा पाए.

स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तेज लपटों के चलते कोई पास नहीं जा सका. इसी बीच सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने किसी तरह आग पर काबू पाया और गंभीर रूप से झुलसे युवक को अस्पताल भिजवाया गया. तब तक मृतक का शव पूरी तरह जलकर राख में बदल चुका था. घायल की पहचान राहुल पुत्र विनोद, निवासी बढ़ईडीह के रूप में हुई है. उसे पहले जिला अस्पताल और फिर हालत नाजुक होने पर लखनऊ रेफर कर दिया गया.

लखीमपुर सदर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक हेमंत राय ने बताया कि छानबीन में पता चला कि बाइक जगदीश प्रसाद पुत्र राम प्रसाद निवासी सलेमपुर कोन के नाम पर पंजीकृत है. फिलहाल, मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी है. मालिक और मृतक के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है. घायल युवक राहुल कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है. पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मामले की जांच जारी है.

सड़क हादसे में युवक की मौत: हमीरपुर जिले के मुस्कुरा थाना क्षेत्र में बाइक को बोलेरो ने टक्कर मार दी. इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई. दो लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है. जानकारी के मुताबिक, न्यूरिया गांव निवासी कमल (22) पुत्र हरिसिंह अपने मित्र कृष्ण (19) पुत्र बृजेंद्र प्रजापति और प्रदीप (25) पुत्र गोरेलाल के साथ रक्षाबंधन के सामान की खरीदारी के लिए बाइक से इमलिया जा रहे थे.

इसी दौरान सामने से आ रही बोलेरो ने जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए. हादसे में कृष्ण की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कमल और प्रदीप गंभीर रूप से घायल हो गए. तीनों में से कोई भी हेलमेट नहीं पहने था. सीएचसी मुस्करा में ड्यूटी पर मौजूद डॉ. शिवजी गुप्ता ने बताया कि कृष्ण की मौत अस्पताल लाने से पहले हो चुकी थी. घायलों की नाजुक हालत को देखते हुए दोनों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया.

थाना प्रभारी निरीक्षक योगेश तिवारी ने बताया कि दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है. मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

TAGGED:

