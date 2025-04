ETV Bharat / state

दिल्ली चिड़ियाघर में चार शावकों में से एक की 24 घंटे के अंदर मौत, दूसरा अस्पताल में भर्ती - ONE OF FOUR CUBS IN DELHI ZOO DIE

शेरनी महागौरी के चार शावकों में एक की मौत ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Delhi Team Published : April 30, 2025 at 9:37 AM IST | Updated : April 30, 2025 at 10:26 AM IST 3 Min Read

नई दिल्ली: नेशनल जूलाजिकल पार्क दिल्ली (चिड़ियाघर) में रविवार को जन्मे शेरनी महागौरी के चार शावकों में से एक की दुखद मौत हो गई है. जबकि एक अन्य शावक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. शेष दो शावक फिलहाल स्वस्थ और सक्रिय बताए जा रहे हैं. 16 साल बाद शेरनी महागौरी के रविवार तड़के चार शावकों को जन्म देने पर खुशी का माहौल था, लेकिन उनमें से एक की मौत के बाद खुशी गम में तब्दील हो गई है. महेश्वर व महागौरी की जोड़ी को वर्ष 2021 में गुजरात के जूनागढ़ से दिल्ली चिड़ियाघर लाया गया था. दोनों की उम्र पांच साल है. महागौरी का यह पहला प्रजनन था और चिड़ियाघर प्रशासन के अनुसार शावकों का जन्म एक बड़ी उपलब्धि है. क्योंकि दिल्ली चिड़ियाघर में इससे पहले वर्ष 2009 में शेरनी का सफल प्रजनन हुआ था. जन्म के 24 घंटे के भीतर ही चार में से एक शावक की हुई मौत : हालांकि जन्म के 24 घंटे के भीतर ही एक शावक की मौत से खुशी का माहौल थोड़ा मातम में बदल गया. दिल्ली चिड़ियाघर प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक शावकों के जन्म के बाद उनकी स्थिति पर लगातार सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही थी. शावक कोई गतिविधि नहीं कर रहा था. उसके बाद उसे अस्पताल में ले जाया गया, जिसे चिकित्सकों ने मंगलवार को मृत करार दिया. मृत शावक अत्यधिक कमजोर था. पांच साल की महागौरी का यह पहला प्रजनन था ऐसे में बच्चे ज्यादा विकास नहीं कर पाते हैं. जन्म के बाद कई बार बच्चे दूध नहीं पी पाते हैं. ऐसे में वह कमजोर हो जाते हैं और जिससे कई बार उनकी मृत्यु भी हो जाती है.

Last Updated : April 30, 2025 at 10:26 AM IST