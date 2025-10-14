ETV Bharat / state

दून अस्पताल के पीजी हॉस्टल में पार्टी करने पर एक छात्र निष्कासित, बाकी पर लगा 5-5 हजार का जुर्माना

देहरादून: राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पास पीजी हॉस्टल में पार्टी करने वाले मेडिकल छात्रों पर बड़ा एक्शन हुआ है. मामले में मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने अनुशासनहीनता मानते हुए एक छात्र को हॉस्टल से निष्कासित कर दिया है. इसके अलावा न्यूरो सर्जन के साथ अभद्रता करने करने पर उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है. वहीं, अन्य छात्रों पर भी 5-5 हजार रुपए का अर्थदंड लगा है.

गौर हो कि बीती शनिवार देर रात राजकीय दून मेडिकल कॉलेज के छात्र-छात्राओं ने एमकेपी रोड स्थित दून अस्पताल के पास स्थित हॉस्टल में पार्टी आयोजित की थी. जहां स्पीकर की तेज आवाज में गाने बजाकर जमकर हुड़दंग मचाया था. इसके बाद मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने अनुशासनहीनता मानते हुए छात्रों पर फुटेज के आधार पर बड़ी कार्रवाई की है.

अनुशासनहीनता और बड़ी सुरक्षा चूक: मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दून अस्पताल के डिप्टी मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉ. एनएस बिष्ट की अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया. जांच समिति ने एमबीबीएस पीजी कोर्स कर रहे छात्र-छात्राओं की देर रात आयोजित हुई पार्टी को अनुशासनहीनता और बड़ी सुरक्षा चूक माना है.

छात्रों ने मानी अपनी गलती: वहीं, जांच समिति के अध्यक्ष डॉ. एनएस बिष्ट ने बताया कि छात्र-छात्राओं ने अपनी गलती स्वीकार की है. मौके पर पहुंची पुलिस से भी छात्रों ने लिखित रूप से भविष्य में ऐसी हरकत नहीं करने याचना की है. जांच समिति ने पार्टी और फुटेज के आधार पर एक छात्र को हॉस्टल से निष्कासित करने की संस्तुति कर दी है.