ETV Bharat / state

मोबाइल हैक कर खाते से उड़ाए 1 लाख रुपए, बूंदी पुलिस ने ऐसे कराया रिफंड - CYBER ​​FRAUD MONEY REFUNDED

कापरेन पुलिस के साथ फरियादी ( ETV Bharat Bundi )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : June 4, 2025 at 7:46 AM IST | Updated : June 4, 2025 at 8:37 AM IST 1 Min Read

बूंदी: कापरेन थाना क्षेत्र में मोबाइल हैक कर बैंक खाते से उड़ाई गई राशि पुलिस ने साइबर पुलिस की सहायता से पीड़ित के खाते में रिफंड करा दी. कापरेन निवासी अख्तर हुसैन ने थाने में रिपोर्ट दी कि उसके बैंक खाते से 49 हजार 999 रुपए दो बार कटने का मैसेज आया. बैंक में जानकारी से मोबाइल हैक कर साइबर ठगी का पता चला. थाना प्रभारी सुरजीत सिंह ने बताया कि 5 मार्च 2024 को अख्तर हुसैन ने बताया कि कैनरा बैंक शाखा कापरेन के अकाउंट नम्बर से दो बार 49 हजार 999 रुपए कटने का मैसेज आया. बैंक गया तो मैनेजर ने बताया कि किसी ने आपका मोबाइल हैक कर खाते से पैसे ट्रांसफर कर लिए. अख्तर ने साईबर ठगी की शिकायत साइबर क्राइम पोर्टल पर दर्ज कराई.

बूंदी: कापरेन थाना क्षेत्र में मोबाइल हैक कर बैंक खाते से उड़ाई गई राशि पुलिस ने साइबर पुलिस की सहायता से पीड़ित के खाते में रिफंड करा दी. कापरेन निवासी अख्तर हुसैन ने थाने में रिपोर्ट दी कि उसके बैंक खाते से 49 हजार 999 रुपए दो बार कटने का मैसेज आया. बैंक में जानकारी से मोबाइल हैक कर साइबर ठगी का पता चला. थाना प्रभारी सुरजीत सिंह ने बताया कि 5 मार्च 2024 को अख्तर हुसैन ने बताया कि कैनरा बैंक शाखा कापरेन के अकाउंट नम्बर से दो बार 49 हजार 999 रुपए कटने का मैसेज आया. बैंक गया तो मैनेजर ने बताया कि किसी ने आपका मोबाइल हैक कर खाते से पैसे ट्रांसफर कर लिए. अख्तर ने साईबर ठगी की शिकायत साइबर क्राइम पोर्टल पर दर्ज कराई. साइबर ठगी का पैसा रिफंड कराया... (ETV Bharat Bundi) पढ़ें: साइबर ठगी के चार आरोपी गिरफ्तार, 9 मोबाइल, एक लैपटॉप सवा लाख रुपए जब्त बूंदी से शुरू जांच झारखंड पहुंची: थाना प्रभारी सुरजीत सिंह ने बताया कि रिपोर्ट मिलने पर संबंधित बैंक से रिकॉर्ड लिया तो सामने आया कि अख्तर के खाते से पैसे उसी बैंक की झारखंड शाखा में ट्रांसफर हुआ है. इस खाते को बीएनएस की धारा 94 का नोटिस देकर खाता फ्रीज कराया. इसके बाद पुलिस ने परिवाद से ठगे 49 हजार 999 रुपए 24 घंटे के भीतर रिफंड करवा दिए. शेष राशि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बूंदी के आदेश से रिफंड करा लिए.

Last Updated : June 4, 2025 at 8:37 AM IST