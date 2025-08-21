ETV Bharat / state

कानपुर में एक लाख का इनामी नारायण भदौरिया गिरफ्तार; जमीन कब्जे के मामले में चल रहा था फरार, कई थानों में दर्ज हैं मुकदमे - KANPUR NEWS

नारायण सिंह भदौरिया पर नौबस्ता और कोहना थाने से 50–50 हजार रुपये का इनाम था.

कानपुर में नारायण भदौरिया गिरफ्तार
कानपुर में नारायण भदौरिया गिरफ्तार (Photo credit: ETV Bharat)
कानपुर : जिले में कोतवाली पुलिस ने फरार चल रहे एक लाख के इनामी नारायण सिंह भदौरिया को गिरफ्तार किया है. गुरुवार को पुलिस ने उसे श्याम नगर स्थित छप्पन भोग चौराहे के पास से पकड़ा है. नारायण भदौरिया के खिलाफ जमीन कब्जाने, रंगदारी, अपहरण के साथ-साथ कई और मामले दर्ज हैं. उसके खिलाफ नौबस्ता और कोहना थाने से 50-50 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया था, जिसके बाद से नारायण फरार हो गया था.

एसीपी चकेरी अभिषेक पांडे ने बताया कि कोतवाली पुलिस ने नारायण भदौरिया को गिरफ्तार कर लिया है. नारायण सिंह भदौरिया पर नौबस्ता और कोहना थाने से 50–50 हजार रुपये का इनाम था. न्यायालय में अभियुक्त को पेश किया जा रहा है.

पुलिस के मुताबिक, नारायण भदौरिया पर एक लाख का इनाम घोषित था. इस पर जमीन कब्जाने से लेकर रंगदारी, अपहरण जैसे कई संगीन मुकदमे अलग-अलग थाने में दर्ज हैं. हाल ही में भाजपा नेता अनूप तिवारी ने करोड़ों की जमीन कब्जा करने और धमकाने के मामले में नौबस्ता थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें इसका भाई दिनेश भदौरिया भी नामजद था. तब नौबस्ता पुलिस ने दिनेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और नारायण फरार चल रहा था.

नारायण भदौरिया पर पूरे जिले के किदवई नगर, गोविंद नगर, बिधनू, बर्रा, नौबस्ता, कोहना, घाटमपुर, जाजमऊ थाने में लगभग 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं. नारायण कई महीनों से फरार चल रहा था. गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कई बार अलग-अलग ठिकानों में दबिश भी थी, लेकिन नारायण हर बार गिरफ्तारी से बच जाता था. गुरुवार को कोतवाली पुलिस ने आरोपी नारायण भदौरिया को श्याम नगर स्थित छप्पन भोग चौराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया है.

यह भी पढ़ें : कानपुर पुलिस खत्म करेगी दीनू उपाध्याय और नारायण का आतंक, लग्जरी गाड़ियों से पहुंचकर करते थे जमीनों पर कब्जा, कई मुकदमे हैं दर्ज

