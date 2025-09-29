पीलीभीत में रोडवेज बस और कार में टक्कर, एक की मौत, चार घायल
पुलिस ने मृतक की शिनाख्त कर परिजनों को दी सूचना, शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 29, 2025 at 11:18 AM IST|
Updated : September 29, 2025 at 11:39 AM IST
पीलीभीत: जिले के पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र स्थित नेशनल हाईवे पर सोमवार सुबह करीब 4:30 बजे बड़ा हादसा हो गया. एक तेज रफ्तार रोडवेज बस और कार की आमने-सामने टक्कर हो गई, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. मौके पर पहुंची पुलिस दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटवा रही है.
जानकारी के अनुसार, लखनऊ निवासी अभिषेक यादव रविवार को कार से अपने साथियों के साथ पूर्णागिरि के लिए निकला था. हरसिंगपुर के पास मोड़ पर पहुंचे ही तेज रफ्तार बस ने उनकी कार को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और अंदर बैठे लोग बुरी तरह फंस गए. स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने घायलों को बाहर निकाला.
मृतक की पहचान अभिषेक यादव पुत्र कल्लू यादव निवासी कटनगरा, थाना काकोरी, लखनऊ के रूप में हुई है. जबकि घायलों की पहचान सागर यादव निवासी नईमावाद बिजनौर, शिव यादव और सचिन निवासी रहीमाबाद बिजनौर तथा अजस सिंह यादव निवासी गोसाईगंज लखनऊ के रूप में हुई है. चारों घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है.
थाना अध्यक्ष पवन पांडेय ने बताया कि मृतक के परिजनों को हादसे की सूचना दे दी गई है. घायलों के बेहतर इलाज की व्यवस्था की जा रही है. वहीं पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात सुचारू कराया. इस भीषण टक्कर के बाद हाईवे पर कुछ समय के लिए लंबा जाम लग गया, जिसे पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद खुलवाया.
