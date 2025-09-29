ETV Bharat / state

पीलीभीत में रोडवेज बस और कार में टक्कर, एक की मौत, चार घायल

पीलीभीत: जिले के पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र स्थित नेशनल हाईवे पर सोमवार सुबह करीब 4:30 बजे बड़ा हादसा हो गया. एक तेज रफ्तार रोडवेज बस और कार की आमने-सामने टक्कर हो गई, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. मौके पर पहुंची पुलिस दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटवा रही है.



जानकारी के अनुसार, लखनऊ निवासी अभिषेक यादव रविवार को कार से अपने साथियों के साथ पूर्णागिरि के लिए निकला था. हरसिंगपुर के पास मोड़ पर पहुंचे ही तेज रफ्तार बस ने उनकी कार को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और अंदर बैठे लोग बुरी तरह फंस गए. स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने घायलों को बाहर निकाला.