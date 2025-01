ETV Bharat / state

पुरानी रंजिश पर दो पक्षों में झगड़ा, एक-दूसरे के घर पर किया हमला, 5 लोग घायल - DISPUTE OVER OLD RIVALRY IN ALWAR

रामगढ़(अलवर): उपखंड के मुबारिकपुर ग्राम पंचायत में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया. एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी और फरसी से घरों में घुसकर हमला कर दिया. इससे पांच लोग घायल हो गए. इसके बाद पुलिस ने पहुंचकर स्थिति संभाली. मौके पर चार थानों की पुलिस तैनात है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. रामगढ़ वृताधिकारी सुनील शर्मा ने बताया कि ग्राम पंचायत मुबारिकपुर में युवक का रायसिखबास निवासी एक युवक से दो माह पहले किसी बात को लेकर लड़ाई हुई थी. इसे लेकर समाज के लोगों ने राजीनामा भी करवा दिया था. उसी विवाद को लेकर गुरुवार देर शाम दोनों में फिर झगड़ा शुरू हो गया. इस पर 25-30 लड़के लाठी, फरसी एवं कुल्हाड़ी से लैस होकर आए घरों पर हमला कर दिया. हमलावर छतों से कूदकर घरों के अंदर घुस गए और पत्थर, बोतलों लाठी और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया. घायल नेमीचंद ने बताया कि उनकी पत्नी चूल्हे पर खाना बना रही थी कि तभी 25-30 लड़कों ने ईंट, पत्थर और तलवार से हमला कर दिया. उनके घर में रखे चूल्हा और बर्तन तोड़ दिया. हमले में उनका बेटा अशोक तलवार लगने से घायल हो गया. वहीं घायल सोमवीर ने बताया कि वह घर पर बैठा था कि तभी कुछ लड़के छत से कूदकर आए और पत्थर फेंकने लगे. उन्होंने बताया कि उनकी मां बीमार है, जिन्हें ऑक्सीजन लगी हुई है.