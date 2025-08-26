ETV Bharat / state

हरिद्वार में फिसलकर धड़ाम गिरे गजराज, कॉलोनी में घुसा था हाथियों का झुंड, देखें वीडियो - ELEPHANT IN HARIDWAR

हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र की कॉलोनी में हाथियों का झुंड घुसा था, वन विभाग ने जंगल की तरफ खदेड़ा

ELEPHANT IN HARIDWAR
हरिद्वार में हाथी (Photo courtesy: local resident)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 26, 2025 at 1:12 PM IST

3 Min Read

हरिद्वार: उत्तराखंड में वन्य जीवों का रिहायशी इलाकों में घुसने का सिलसिला थम नहीं रहा है. कभी गुलदार तो कभी भालू, कहीं मगरमच्छ तो कहीं हाथी रिहायशी इलाकों में घुस रहे हैं. ताजा मामला हरिद्वार से सामने आया है. यहां कनखल थाना क्षेत्र के जगदीशपुर इलाके में हाथियों का झुंड आबादी वाले इलाके में घुस आया.

हरिद्वार की कॉलोनी में घुसा हाथी: आज मंगलवार सबह हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र स्थित जगदीशपुर कॉलोनी में हाथियों का झुंड घुसने से हड़कंप मच गया. जगदीशपुर के मुख्य इलाके से होते हुए हाथियों का झुंड आगे बढ़ता रहा. इस दौरान रास्ते में पड़ी एक मोटर वर्कशॉप में हाथी घुस गए. इस दौरान वहां से निकलते समय एक हाथी कीचड़ में संभल नहीं पाया और फिसकर धड़ाम से गिर पड़ा. इस दौरान लोगों ने वीडियो बना लिया.

फिसलकर गिरा भारी भरकम हाथी (Video courtesy: local resident)

कीचड़ में फिसल गया हाथी: दरअसल उत्तराखंड में हो रही लगातार बारिश के कारण जहां आम जनता जीवन अस्त व्यस्त हो गया है. लोगों का सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है. वहीं अभी वन्य जीवों को भी सड़क पर चलने में दिक्कत आने लगी है. आलम यह है कि सड़कों पर हाथियों का फिसलना भी शुरू हो गया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

शहरी इलाकों में लगातार आ रहे वन्य जीव: कनखल थाना क्षेत्र के जगदीशपुर में जंगली हाथियों का प्रवेश लगातार हो रहा है. लोगों द्वारा जंगली हाथियों की वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल की जा रही है. आज मंगलवार सुबह के समय जगदीशपुर में हाथियों का झुंड आ गया‌. बरसात में जंगली जानवर लगातार रिहायशी इलाकों में पहुंच रहे हैं. जंगली हाथियों के झुंड से एक हाथी मोटर वर्कशॉप में प्रवेश कर गया. हाथी तेज गति से वापस लौटा तो फिसल कर नीचे गिर गया. हाथी की यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

इस बारे में जानकारी देते हुए हरिद्वार के रेंज अधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि-

आज हाथियों के जंगल से निकलकर शहर की ओर आने की सूचना वन विभाग को प्राप्त हुई थी. जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. हाथियों के झुंड को जंगल की ओर रवाना कर दिया गया था. इसी दौरान यह वीडियो जो कि स्थानीय निवासी द्वारा बनाया गया, उसमें हाथी फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है.
-शैलेंद्र सिंह नेगी, रेंज अधिकारी-

24 घंटे तैनात है क्विक रिस्पॉन्स टीम: आपको बता दें कि हरिद्वार का ज्यादातर एरिया जंगल से जुड़ा होने के कारण आए दिन वन्य जीव शहरी क्षेत्र में देखे जा सकते हैं. इसके लिए वन विभाग लगातार कार्य कर रहा है. 24 घंटे उपलब्ध रहने वाली क्विक रिस्पॉन्स टीम को भी वन विभाग द्वारा तैनात किया गया है. साथ ही हाथियों को रोकने के लिए सोलर फैंसिंग और बंबू फैंसिंग के साथ दीवार का सहारा भी वन विभाग ले रहा है.
