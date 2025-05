ETV Bharat / state

महिला ने इस बात पर उठाया खौफनाक कदम, एक बच्चे की हुई मौत, दो का इलाज जारी - WOMAN TRIES TO END LIFE IN ALWAR

बच्चों के साथ आत्महत्या की कोशिश ( ETV Bharat Alwar )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : May 26, 2025 at 11:51 AM IST 2 Min Read

अलवर : जिले के रैणी थाना क्षेत्र में एक महिला ने पारिवारिक विवाद से तंग आकर अपने दो बच्चों के साथ आत्महत्या करने की कोशिश की. इस घटना में चार साल के बच्चे की मौत ही गई, वहीं महिला और उसके बेटे को इलाज के लिए राजगढ़ सीएचसी में भेजा गया है. रैणी थाना के एएसआई मनोज कुमार ने बताया कि फोन के जरिए सूचना मिली कि थाना क्षेत्र की एक विवाहिता दो बच्चों को साथ लेकर आत्महत्या की कोशिश की है. इस सूचना पर जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और जानकारी जुटाई. इसमें सामने आया है कि महिला पारिवारिक विवाद के चलते गुस्सा होकर अपने तीन पुत्रों के साथ आत्महत्या करने की कोशिश की थी. इस दौरान एक बालक अपनी मां का हाथ छुड़ाकर भाग गया. महिला ने फिर अपने दो बेटों के साथ जान देने की कोशिश की. इसके चलते चार साल के बालक की मौत हो गई, लेकिन महिला और उसका एक बेटा गंभीर घायल हो गए.