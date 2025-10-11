ETV Bharat / state

UP टूरिज्म का बड़ा तोहफा; अयोध्या दीपोत्सव-2025 के लिए वन-डे स्पेशल पैकेज लॉन्च, जानिए कितना करना होगा खर्च

लखनऊ : भगवान श्रीराम की पावन नगरी अयोध्या इस दीपावली 26 लाख दीयों से जगमगाने को तैयार है. दीपोत्सव-2025 के इस भव्य अवसर पर उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए लखनऊ से अयोध्या तक एक दिवसीय विशेष यात्रा पैकेज (one day special package) लॉन्च किया है. उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम (यूपीएसटीडीसी) द्वारा संचालित कम दर पर यह टूर पैकेज श्रद्धालुओं को दीपोत्सव के अद्भुत नजारों का साक्षी बनने का अवसर देगा. यह जानकारी प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री डॉ. जयवीर सिंह ने दी.

पर्यटन मंत्री ने बताया, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम आमजन को दीपोत्सव-2025 के इस ऐतिहासिक उत्सव का सहभागी बनने का अवसर प्रदान कर रहा है. लखनऊ से अयोध्या तक का यह विशेष टूर पैकेज श्रद्धालुओं को आनंददायक आध्यात्मिक अनुभव देगा. यात्रियों के साथ अनुभवी स्थानीय गाइड रहेंगे, जो यात्रा के दौरान अयोध्या की पौराणिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रोचक प्रसंग साझा करेंगे. पैकेज में यात्रा के दौरान दिन और रात्रि भोजन की समुचित व्यवस्था भी की गई है.

1500 रुपए प्रति व्यक्ति पैकेज : दीपोत्सव- 2025 यात्रा की शुरुआत 19 अक्टूबर को होगी. सुबह 11 बजे लखनऊ स्थित होटल गोमती से टेम्पो ट्रैवलर यात्रियों को लेकर अयोध्या के लिए रवाना होगा. यात्रा के दौरान मार्ग में दोपहर 02:30 बजे भोजन की व्यवस्था होगी. इसके बाद, यात्रा दल शाम 3 बजे अयोध्या पहुंचेगा और राम की पैड़ी पर दीपोत्सव समारोह के अद्भुत आयोजन का साक्षी बनेगा. इस यात्रा का शुल्क 1,500 रुपए प्रति व्यक्ति होगा, जिसमें ट्रांसपोर्ट, स्थानीय गाइड, दिन-रात के भोजन और पानी की बोतल की व्यवस्था होगी. इच्छुक यात्री पैकेज की ऑनलाइन बुकिंग www.upstdc.co.in पर कर सकता है.

आतिशबाजी-लेजर शो-एरियल ड्रोन शो के बनेंगे साक्षी : यात्रियों का दल शाम 07:30 बजे पावन सरयू तट पर 26 लाख से अधिक दीयों को प्रज्वलित होते देखेंगे. देश-दुनिया के करोड़ों आस्थावान भी इस पल के साक्षी बनेंगे. आकाश में रंग-बिरंगी आतिशबाज़ी, आकर्षक लेजर शो और अद्भुत एरियल ड्रोन प्रस्तुति इस दिव्य क्षण को अविस्मरणीय बनाएगी. मनमोहक दृश्य देखने के बाद रात 9:30 बजे रात्रि भोजन के बाद यात्रा दल रात 11 बजे लखनऊ के लिए प्रस्थान करेगा.