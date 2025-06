ETV Bharat / state

Good News: 25 हजार रुपए सैलरी चाहिए तो आज रोहतास पहुंचे, ऑटोमोबाइल कंपनी में मिलेगी नौकरी - JOB CAMP IN ROHTAS

रोहतास में रोजगार कैंप ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : June 24, 2025 at 7:44 AM IST | Updated : June 24, 2025 at 7:50 AM IST 2 Min Read

रोहतास: अगर आप नौकरी पाना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है. दरअसल बिहार के रोहतास में अवर प्रादेशिक नियोजनालय डालमियानगर के तत्वाधान में आज यानी 24 जून को एक दिवसीय रोजगार कैंप का आयोजन किया जा रहा है. यहां युवाओं को नौकरी देने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है. यहां होगा जॉब कैंप का आयोजन: जॉब कैंप के तहत विंध्यवासिनी ऑटोमोबाइल्स के द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती की जानी है. वहीं चयनित आवेदकों को 10000 से लेकर ₹25000 तक सैलरी भी दी जाएगी. दअरसल, जिले में अवर प्रादेशिक नियोजनालय डालमियानगर के तत्वाधान में अवर प्रादेशिक नियोजनालय, डालमियानगर में जॉब कैंप का बड़े पैमाने पर आयोजन किया जा रहा है. इस पोस्ट पर होगी बहाली: सभी अभ्यर्थियों को अपने-अपने दस्तावेजों के साथ आकर इंटरव्यू देना होगा. इसके बाद चयनित उम्मीदवारों को कंपनी के द्वारा जॉब सुनिश्चित कराई जाएगी. बता दें कि इस जॉब कैंप में विंध्यवासिनी ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट मारुति सुजुकी पर्ल्स कार के द्वारा ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में रिलेशनशिप मैनेजर, कस्टमर केयर मैनेजर, इंश्योरेंस एग्जीक्यूटिव, टेलीकॉलर के पद पर योग्य आवेदकों का चयन किया जाएगा. इतनी मिलेगी सीटीसी: सहायक निदेशक नियोजन सुबोध कुमार ने बताया कि जॉब लोकेशन सासाराम, डेहरी, आरा, बक्सर के लिए है, जहां 20 पदों पर बहाली की जाएगी. आवेदक के पास पते का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, दो पासपोर्ट साइज फोटो, शैक्षिणक योग्यता प्रमाण पत्र होनी चाहिए. चयनीत आवेदक सीटीसी प्रति माह 10000-25000 रुपये प्राप्त होंगे. साथ ही उन्हें अन्य सुविधाए भी मिलेगी. यह रोजगार वर्कशॉप बिल्कुल नि:शुल्क है.

