ETV Bharat / state

पंचकूला में घग्गर नदी में मिट्टी धंसने से 14 वर्षीय किशोर की मौत, दोस्तों के साथ नहाने गया था

पंचकूला में घग्गर नदी किनारे मिट्टी धंसने के कारण एक बच्चे की डूबने से मौत हो गई.

1 children died in Panchkula
पंचकूला में डूबने से एक बच्चे की मौत (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 8, 2025 at 9:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पंचकूला: हरियाणा के पंचकूला सेक्टर-3 स्थित गोल्फ कोर्स के पास सोमवार को दर्दनाक हादसे में 14 वर्षीय एक किशोर की मौत हो गई. जबकि उसके साथ मौजूद अन्य दो किशोर सुरक्षित हैं. दरअसल, तीनों घग्गर नदी में नहाने के लिए पानी में उतरे थे. उसी दौरान अचानक मिट्टी धंसने के कारण हादसा हो गया. खतरा भांप दो बच्चे तो पीछे की ओर हट गए लेकिन तीसरा किशोर मिट्टी धंसने के कारण पानी में डूब गया. मौके पर मौजूद लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी. मृतक की पहचान 14 वर्षीय करण के रूप में हुई है.

पुलिस-प्रशासन ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन: डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने बताया कि "हादसे की सूचना पर पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची. इस दौरान पता लगा कि दो किशोर तो सुरक्षित बच गए लेकिन तीसरा पानी में डूब गया. बचाव कार्य के लिए सेक्टर-21 चौकी इंचार्ज दीदार सिंह, मुख्य सिपाही लखविंदर सिंह और मुख्य सिपाही जितेंद्र सिंह तुरंत मौके पर पहुंचे. साथ ही एनडीआरएफ टीम, एम्बुलेंस और जेसीबी मशीन को भी घटनास्थल पर बुलाया गया. सभी के सामूहिक प्रयास से किशोर के शव को पानी से बाहर निकाला गया. लेकिन मेडिकल जांच में उसके मृत होने की पुष्टि हुई."

पंचकूल में घग्गर नदी में डूबने से एक बच्चे की मौत (Etv Bharat)
मां घर पर छोड़कर दिहाड़ी करने गई:
मृत करण की मां ने बताया कि "वह दिहाड़ी-मजदूरी करती हैं. उन्होंने बताया कि सुबह के समय वह करण को घर पर छोड़कर काम पर गई थी. लेकिन हादसे की सूचना उन्हें पुलिस से मिली. पुलिस ने ही बच्चे को बाहर निकाला और बताया कि उसकी मौत हो चुकी है." मां ने बताया कि "हादसे से पहले उन्हें बेटे करण के घग्गर नदी की ओर जाने की कोई जानकारी नहीं थी." मां अपने बेटे को देखने के लिए सेक्टर 6 स्थित सिविल अस्पताल की मोर्चरी में पहुंची.

पंचकूला पुलिस की अपील: डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि "धारा 163 अभी भी लागू है और किसी भी स्थिति में लोगों को नदी-नालों के पास जाने से बचना चाहिए." उन्होंने चेतावनी दी कि "पानी का बहाव कभी भी अचानक कम या ज्यादा हो सकता है, जिससे खतरा बढ़ जाता है." अभिभावकों से विशेष अनुरोध किया गया है कि वे अपने बच्चों को नदी-नालों और जोखिम भरे स्थलों के पास न जाने दें.

अधिकारियों द्वारा बचाव कार्य की देखरेख: करण की जिंदगी बचाने के लिए चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन की जिम्मेदारी एसीपी विक्रम नेहरा और सेक्टर-5 थाना प्रभारी रुपेश चौधरी ने स्वयं संभाली. साथ ही मौके पर राहत कार्य की देखरेख भी की लेकिन बच्चे की जिंदगी को नहीं बचाया जा सका.
ये भी पढ़ें-यमुनानगर में आदिबद्री मत्था टेकने गए थे दो दोस्त, सोम नदी में डूबने से हुई मौत, 35 घंटे बाद झाड़ियां में मिला शव

For All Latest Updates

TAGGED:

1 CHILDREN DIED DUE TO DROWNINGपंचकूला में डूबने से बच्चे की मौतCHILD DIED DUE TO DROWNINGहरियाणा में डूबने से एक की मौत1 CHILDREN DIED IN PANCHKULA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भिवानी के बॉक्सर खानदान का जलवा: अब तीसरी पीढ़ी रिंग में लहरा रही परचम, देश के लिए पदकों का लगाया अंबार

मोहब्बत में बन गया "गुजरी महल", बेहोश सुल्तान को ग्वालिन से हुआ "प्यार", फिर यूं किया "इकरार"

कुरुक्षेत्र में "बाणगंगा" के अनसुलझे रहस्य, कभी नहीं सूखने वाले सरोवर के साथ एक "धातु" भी बना हुआ मिस्ट्री

चंडीगढ़ के जेबीटी टीचर बने मूकबधिर बच्चों के मसीहा, खुद सीखी साइन लैंग्वेज, झुग्गी-झोपड़ी के बच्चों को फ्री में दे रहे शिक्षा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.