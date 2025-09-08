पंचकूला में घग्गर नदी में मिट्टी धंसने से 14 वर्षीय किशोर की मौत, दोस्तों के साथ नहाने गया था

पुलिस-प्रशासन ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन: डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने बताया कि "हादसे की सूचना पर पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची. इस दौरान पता लगा कि दो किशोर तो सुरक्षित बच गए लेकिन तीसरा पानी में डूब गया. बचाव कार्य के लिए सेक्टर-21 चौकी इंचार्ज दीदार सिंह, मुख्य सिपाही लखविंदर सिंह और मुख्य सिपाही जितेंद्र सिंह तुरंत मौके पर पहुंचे. साथ ही एनडीआरएफ टीम, एम्बुलेंस और जेसीबी मशीन को भी घटनास्थल पर बुलाया गया. सभी के सामूहिक प्रयास से किशोर के शव को पानी से बाहर निकाला गया. लेकिन मेडिकल जांच में उसके मृत होने की पुष्टि हुई."

मृत करण की मां ने बताया कि "वह दिहाड़ी-मजदूरी करती हैं. उन्होंने बताया कि सुबह के समय वह करण को घर पर छोड़कर काम पर गई थी. लेकिन हादसे की सूचना उन्हें पुलिस से मिली. पुलिस ने ही बच्चे को बाहर निकाला और बताया कि उसकी मौत हो चुकी है." मां ने बताया कि "हादसे से पहले उन्हें बेटे करण के घग्गर नदी की ओर जाने की कोई जानकारी नहीं थी." मां अपने बेटे को देखने के लिए सेक्टर 6 स्थित सिविल अस्पताल की मोर्चरी में पहुंची.





पंचकूला पुलिस की अपील: डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि "धारा 163 अभी भी लागू है और किसी भी स्थिति में लोगों को नदी-नालों के पास जाने से बचना चाहिए." उन्होंने चेतावनी दी कि "पानी का बहाव कभी भी अचानक कम या ज्यादा हो सकता है, जिससे खतरा बढ़ जाता है." अभिभावकों से विशेष अनुरोध किया गया है कि वे अपने बच्चों को नदी-नालों और जोखिम भरे स्थलों के पास न जाने दें.



