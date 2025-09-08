पंचकूला में घग्गर नदी में मिट्टी धंसने से 14 वर्षीय किशोर की मौत, दोस्तों के साथ नहाने गया था
पंचकूला में घग्गर नदी किनारे मिट्टी धंसने के कारण एक बच्चे की डूबने से मौत हो गई.
Published : September 8, 2025 at 9:35 PM IST
पंचकूला: हरियाणा के पंचकूला सेक्टर-3 स्थित गोल्फ कोर्स के पास सोमवार को दर्दनाक हादसे में 14 वर्षीय एक किशोर की मौत हो गई. जबकि उसके साथ मौजूद अन्य दो किशोर सुरक्षित हैं. दरअसल, तीनों घग्गर नदी में नहाने के लिए पानी में उतरे थे. उसी दौरान अचानक मिट्टी धंसने के कारण हादसा हो गया. खतरा भांप दो बच्चे तो पीछे की ओर हट गए लेकिन तीसरा किशोर मिट्टी धंसने के कारण पानी में डूब गया. मौके पर मौजूद लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी. मृतक की पहचान 14 वर्षीय करण के रूप में हुई है.
पुलिस-प्रशासन ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन: डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने बताया कि "हादसे की सूचना पर पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची. इस दौरान पता लगा कि दो किशोर तो सुरक्षित बच गए लेकिन तीसरा पानी में डूब गया. बचाव कार्य के लिए सेक्टर-21 चौकी इंचार्ज दीदार सिंह, मुख्य सिपाही लखविंदर सिंह और मुख्य सिपाही जितेंद्र सिंह तुरंत मौके पर पहुंचे. साथ ही एनडीआरएफ टीम, एम्बुलेंस और जेसीबी मशीन को भी घटनास्थल पर बुलाया गया. सभी के सामूहिक प्रयास से किशोर के शव को पानी से बाहर निकाला गया. लेकिन मेडिकल जांच में उसके मृत होने की पुष्टि हुई."