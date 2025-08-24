ETV Bharat / state

नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म कर आत्महत्या के लिए उकसाया, दो साल बाद ऐसे खुला राज - MINOR FOUND DEAD IN JHALAWAR

झालावाड़ में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया और दो नाबालिगों को निरुद्ध किया.

नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार
नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat Jhalawar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 24, 2025 at 3:45 PM IST

3 Min Read

झालावाड़ : जिले के सदर थाना क्षेत्र में दो वर्ष पूर्व नाबालिग की लाश मामले की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है. पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने पूरे घटनाक्रम को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की थी, लेकिन जांच में यह पूरा मामला अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म से जुड़ा निकला. पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी सहित दो विधि से संघर्षरत बालकों को निरुद्ध किया है. पीड़िता और आरोपियों के डीएनए सैंपल मैच होने के बाद पूरे मामले से पर्दाफाश हो सका.

पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि दो वर्ष पूर्व सदर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग की लाश संदिग्ध अवस्था में मिली थी. इससे पहले पीड़िता के परिजनों ने थाने में शिकायत पत्र देकर नाबालिग के अपहरण का मामला दर्ज कराया था. बाद में तत्कालीन थाना प्रभारी ने मामले को जांच में लेकर मृतका का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया था. एसपी ने बताया कि मेडिकल बोर्ड से मिली रिपोर्ट में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद पीड़िता के कपड़ों व अन्य जगहों से जुटाए साक्ष्यों को फोरेंसिक लेबोरेटरी में भेजा गया.

पुलिस अधीक्षक अमित कुमार (ETV Bharat Jhalawar)

पढ़ें. नाबालिग से दरिंदगी की हद! पहले ठेकेदार, फिर बस कंडक्टर और उसके साथी ने बनाया हवस का शिकार, एक आरोपी गिरफ्तार

जांच में पीड़िता के सैंपल से पुरुष डीएनए डिक्टेट हुआ, जिसके बाद मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ अपहरण सामूहिक दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया. फॉरेंसिक जांच में यह स्पष्ट हो गया था कि पीड़िता की मौत के पहले उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है. पुलिस ने मामले में तीन संदिग्धों को पकड़ा. बाद में पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश की अनुमति लेकर तीनों के डीएनए सैंपल लिए गए, जो पीड़िता के कपड़ों के डीएनए सैंपल से मैच हुए. पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी रोहित कुमार को गिरफ्तार किया है. वहीं, दो विधि से संघर्षरत बालकों को निरुद्ध किया है.

पढे़ं. 15 साल की नाबालिग के साथ दो युवकों ने किया सामूहिक दुष्कर्म, रक्षाबंधन पर घर आई थी पीड़िता

एसपी अमित कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में नाबालिग के पानी में डूब कर मौत होने की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद शव का पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया था. हालांकि, तात्कालिक थाना प्रभारी ने संदिग्ध मौत को लेकर शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया. जांच के बाद बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म की पुष्टि हुई.

पढ़ें. नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म, ​तीन आरोपी रात भर करते रहे दरिंदगी

जिले के सदर थाना क्षेत्र में पीड़िता के परिजन पीड़िता को अकेले खेत में रखवाली करने के लिए छोड़ बाजार गए थे. इस दौरान जब पूरा परिवार बाजार से लौटा तो पीड़िता खेत पर नहीं मिली. परिजनों ने आसपास के इलाके और रिश्तेदारों के यहां तलाश किया, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला. बाद में परिजनों की ओर से सदर थाने में पीड़िता के अपहरण का मामला दर्ज कराया गया. वहीं, अगले दिन पीड़िता की लाश मिली. इसके बाद आरोपियों की ओर से मामले को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई थी.

झालावाड़ : जिले के सदर थाना क्षेत्र में दो वर्ष पूर्व नाबालिग की लाश मामले की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है. पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने पूरे घटनाक्रम को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की थी, लेकिन जांच में यह पूरा मामला अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म से जुड़ा निकला. पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी सहित दो विधि से संघर्षरत बालकों को निरुद्ध किया है. पीड़िता और आरोपियों के डीएनए सैंपल मैच होने के बाद पूरे मामले से पर्दाफाश हो सका.

पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि दो वर्ष पूर्व सदर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग की लाश संदिग्ध अवस्था में मिली थी. इससे पहले पीड़िता के परिजनों ने थाने में शिकायत पत्र देकर नाबालिग के अपहरण का मामला दर्ज कराया था. बाद में तत्कालीन थाना प्रभारी ने मामले को जांच में लेकर मृतका का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया था. एसपी ने बताया कि मेडिकल बोर्ड से मिली रिपोर्ट में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद पीड़िता के कपड़ों व अन्य जगहों से जुटाए साक्ष्यों को फोरेंसिक लेबोरेटरी में भेजा गया.

पुलिस अधीक्षक अमित कुमार (ETV Bharat Jhalawar)

पढ़ें. नाबालिग से दरिंदगी की हद! पहले ठेकेदार, फिर बस कंडक्टर और उसके साथी ने बनाया हवस का शिकार, एक आरोपी गिरफ्तार

जांच में पीड़िता के सैंपल से पुरुष डीएनए डिक्टेट हुआ, जिसके बाद मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ अपहरण सामूहिक दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया. फॉरेंसिक जांच में यह स्पष्ट हो गया था कि पीड़िता की मौत के पहले उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है. पुलिस ने मामले में तीन संदिग्धों को पकड़ा. बाद में पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश की अनुमति लेकर तीनों के डीएनए सैंपल लिए गए, जो पीड़िता के कपड़ों के डीएनए सैंपल से मैच हुए. पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी रोहित कुमार को गिरफ्तार किया है. वहीं, दो विधि से संघर्षरत बालकों को निरुद्ध किया है.

पढे़ं. 15 साल की नाबालिग के साथ दो युवकों ने किया सामूहिक दुष्कर्म, रक्षाबंधन पर घर आई थी पीड़िता

एसपी अमित कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में नाबालिग के पानी में डूब कर मौत होने की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद शव का पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया था. हालांकि, तात्कालिक थाना प्रभारी ने संदिग्ध मौत को लेकर शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया. जांच के बाद बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म की पुष्टि हुई.

पढ़ें. नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म, ​तीन आरोपी रात भर करते रहे दरिंदगी

जिले के सदर थाना क्षेत्र में पीड़िता के परिजन पीड़िता को अकेले खेत में रखवाली करने के लिए छोड़ बाजार गए थे. इस दौरान जब पूरा परिवार बाजार से लौटा तो पीड़िता खेत पर नहीं मिली. परिजनों ने आसपास के इलाके और रिश्तेदारों के यहां तलाश किया, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला. बाद में परिजनों की ओर से सदर थाने में पीड़िता के अपहरण का मामला दर्ज कराया गया. वहीं, अगले दिन पीड़िता की लाश मिली. इसके बाद आरोपियों की ओर से मामले को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई थी.

For All Latest Updates

TAGGED:

MINOR MOLESTED AND KILLEDMINOR ENDS LIFE IN JHALAWARनाबालिग से सामूहिक दुष्कर्मनाबालिग की मिली लाशMINOR FOUND DEAD IN JHALAWAR

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

भारत की समुद्री ताकत दोगुनी करने की तैयारी, केंद्र ने 70,000 करोड़ रुपये के P-75I पनडुब्बी सौदे को मंजूरी दी

क्या फेक हैं श्रद्धा कपूर का लिंक्डइन अकाउंट? 'स्त्री' ने मजेदार अंदाज में मांगी मदद

78 साल का इंतजार खत्म, अब भारतीय रेलवे से जुड़ेगा मिजोरम, पीएम मोदी करेंगे बैराबी–सैरांग लाइन का उद्घाटन

बूंदी में गणेश चतुर्थी उत्सव की तैयारियां, 50 से लेकर 8 हजार रुपये तक की मूर्तियां उपलब्ध

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.