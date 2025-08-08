सिरमौर: हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जेलों में शुमार सैंट्रल जेल नाहन से सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां जेल में बंद एक विचाराधीन कैदी ने जेल से बाहर अपने एक साथी को कॉल करके जेलर को जान से मारने की बात कही. इस पर पुलिस ने केस दर्ज किया और इस मामले में कैदी के एक साथी को पंचकूला से गिरफ्तार कर लिया है.

वीरवार देर रात इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया. पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है. पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार नाहन जेल में हत्या के मामले में बंद कैदी अजय उर्फ मेंटल ने अपने एक साथी को कॉल किया, और जेल अधीक्षक भानु प्रताप शर्मा को जान से मारने की बात कही, जिसकी रिकॉर्डिंग सामने आने के बाद इस सनसनीखेज मामले का खुलासा हुआ. इसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई. पुलिस के अनुसार यह बातचीत पिछले महीने की है. हत्याआरोपी अजय ने जेल के अंदर से एक मोबाइल फोन के माध्यम से विशाल नाम के एक युवक से संपर्क किया. इस बातचीत के दौरान अजय ने कहा कि जेलर को खत्म करना है. इसके बाद हाल ही में जैसे ही यह रिकॉर्डिंग जेल प्रशासन के संज्ञान में आई, तो तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी गई. इस पर तीन दिन पहले ही नाहन में केस दर्ज किया गया और पुलिस मामले की जांच में जुट गई.

एसपी सिरमौर एनएस नेगी ने बताया कि 'इस पूरी साजिश का पर्दाफाश करने और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस चौकी गुन्नूघाट के प्रभारी एएसआई सुरेश मेहता के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम का गठन किया गया. टीम ने जांच को आगे बढ़ाया. तकनीकी साक्षयों और कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पर पुलिस को सफलता हाथ लगी और नाहन जेल में बंद अजय के साथी विशाल उर्फ बंबईया को पंचकूला-चंडीगढ़ बॉर्डर पर दुर्गा कॉलोनी से गिरफ्तार किया गया. विशाल मूलतः यूपी से ताल्लुक रखता है, जो वर्तमान में पंचकूला में रह रहा था.'

एसपी ने बताया कि 'मुख्य आरोपी अजय उर्फ मेंटल पर पहले से ही कई संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं और वो एक हाई-प्रोफाइल अपराधी माना जाता है. आरोपी विशाल से पूछताछ जारी है. जल्द ही इस साजिश में शामिल अन्य लोगों की भी पहचान की जा रही है. पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है.'

