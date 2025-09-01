ETV Bharat / state

दिल्ली में ओणम महोत्सव की धूम, बड़ी संख्या में पहुंचे प्रवासी दक्षिण भारतीय, कहा 'केरल जैसा फील हो रहा है' - ONAM FESTIVAL 2025

इस उत्सव में बड़ी संख्या में दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद से लोग पहुंचे, जिनमे ओणम उत्सव की अलग ही उमंग देखने को मिली.

ONAM FESTIVAL 2025
दिल्ली में ओणम महोत्सव की धूम (SOURCE: ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 1, 2025 at 9:14 AM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में बड़े स्तर पर ओणम महोत्सव का आयोजन किया गया है. यह आयोजन आईटीओ स्थित केडी जाधव स्टेडियम में हुआ. इस दौरान बड़ी संख्या में केरल और दक्षिण भारतीय राज्यों के रहने वाले प्रवासी इस महोत्सव में पहुंचे. महोत्सव का आयोजन शाम 5 बजे से शुरू हुआ जो रात 10 बजे तक चला.

इस दौरान संगीत संध्या का भी आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न मलयाली कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी. इस दौरान बड़ी संख्या में दर्शक झूमते गाते और थिरकते हुए नजर आए. इस प्रोग्राम को साउथ साइड स्टोरी नाम दिया गया था.

आयोजक आरती सिंह ने कहा कि आज यह केडी जाधव स्टेडियम पूरी तरह से साउथ इंडिया यानी की साउथ साइड है. यहां हमने केरल की झलक प्रस्तुत करने की कोशिश की है.

उन्होंने कहा कि यहां पर केरल के सभी व्यंजन भी उपलब्ध कराए गए हैं. लोगों ने अपनी इच्छा के अनुसार इन व्यंजनों का भरपूर आनंद भी लिया. इसके साथ ही केरल के पारंपरिक केला, नारियल, डोसा, इडली और सांभर सहित तमाम तरह के व्यंजन कार्यक्रम में उपलब्ध रहे. आरती सिंह ने कहा आज दिल्ली का दिल नॉर्थ में साउथ के लिए धड़क रहा है.

दिल्ली में ओणम उत्सव (SOURCE: ETV BHARAT)

दिल्ली से पहुंचे एलेन ने कहा कि ओणम महोत्सव का यहां बहुत अच्छा आयोजन किया गया है. बहुत अच्छा लग रहा है. यहां पर अपने लोग मिल गए. इससे पहले कभी इतना बड़ा आयोजन दिल्ली में नहीं हुआ. मैं अपने दोस्तों के साथ कार्यक्रम में आया हूं. बहुत अच्छा लग रहा है. आज केरल जैसा यहां फील हो रहा है.

दोस्तों के साथ ओणम मनाने पहुंची आना ने कहा कि मैं केरल से हूं. लेकिन, 3 महीने से दिल्ली में रह रही हूं. इस बार ओणम पर घर नहीं जा पाई तो यहां आ गई. यहां बहुत अच्छा लग रहा है. यहां आकर ऐसा लग रहा है, जैसे मैं केरल में ही हूं. मैं बचपन से ओणम देखते आ रही थी. इस बार लग रहा था कि घर पर नहीं पहुंची हूं तो कैसे ओणम का मजा लेंगे. लेकिन, अब यहां पर कोई कमी नहीं है. बहुत अच्छा लग रहा है. हम लोग फुल इंजॉय कर रहे हैं.

गुरुग्राम से पहुंची मेघना ने कहा कि हम 20 साल से गुड़गांव में रहकर ओणम सेलिब्रेट कर रहे थे. लेकिन, इस बार पता चला कि दिल्ली में बहुत बड़े स्तर पर ओणम महोत्सव का आयोजन किया गया है. इसलिए मैं अपने दोस्तों के साथ यहां चली आई. यहां आकर बहुत अच्छा लग रहा है. केरल के सभी पारंपरिक व्यंजन यहां उपलब्ध हैं. उनको यहां कैटिगरी वाइज लगाया गया है. सभी खान-पान का हमने आनंद लिया है. म्यूजिक भी बहुत अच्छा है. बहुत मजा आ रहा है.

ख़ास ख़बरें

पहलगाम हमले पर जापान ने दिया भारत का साथ, कहा- आतंकियों के खिलाफ हो कड़ी कार्रवाई

भारतीय उद्योग की 'रीढ़' खतरे में: SMEs लगा रहे सरकार से गुहार

अल्लू अर्जुन की दादी का 94वें की उम्र में निधन, शूट कैंसल कर घर पहुंचे 'पुष्पा' स्टार, आज होगा अंतिम संस्कार

Explained : टैरिफ लागू होने के बाद भारत ने कौन-कौन से उठाए कदम, क्या लॉंग टर्म पर पड़ेगा असर ?

