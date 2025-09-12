ETV Bharat / state

वोट चोरी पर सपा के 'सरदार' बोले- भारत में भी होगा नेपाल जैसा प्रदर्शन, यूपी में बेबी रानी मौर्य का हुआ अपमान

समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने नेपाल की स्थिति पर प्रतिक्रिया दी. साथ ही केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा.

अखिलेश यादव को पगड़ी पहनाकर सिख समाज ने किया किया सम्मान.
अखिलेश यादव को पगड़ी पहनाकर सिख समाज ने किया किया सम्मान. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 12, 2025 at 4:19 PM IST

Updated : September 12, 2025 at 4:30 PM IST

Choose ETV Bharat

लखनऊ : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शुक्रवार को नए अंदाज में नजर आए. सिख समुदाय के लोगों ने अखिलेश यादव को सम्मान के तौर पर पगड़ी पहनाई. सरदार लुक में नजर आए अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर सिख समाज में खुशहाली आएगी. किसानों के साथ सपा खड़ी रहेगी.

इस दौरान सपा के 'सरदार' ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा, अगर वोट चोरी और डकैती का सिलसिला यूं ही जारी रहा तो भारत में भी जनता नेपाल की तरह सड़क पर दिखाई देगी. भारत सरकार कई बार अपनी विदेश नीति पर असफल हुई है, कई बार आपने देखा है

बीजेपी के लोग अंदर से खोखले : हाल ही में हुए अयोध्या, कुंदरकी, मीरापुर और मिल्कीपुर उपचुनाव में वोट चोरी खुलेआम हुई. जब चोरी से पेट नहीं भरा तो रिवाल्वर के दम पर वोट डालने से रोका गया. बीजेपी के लोग ऊपर से चमकते हुए दिखाई देते हैं, अंदर से खोखले हैं.

कस्टोडियल डेथ मामले में यूपी आगे : अखिलेश यादव ने उपमुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी गाड़ी तक छीन ली गई है. वहीं, बीजेपी सरकार पर कस्टोडियल डेथ के मामले में भी हमला बोला. उन्होंने कहा कि गुजरात के बाद उत्तर प्रदेश में हिरासत में मौत का सबसे खराब रिकॉर्ड दर्ज हुआ है. उन्होंने कहा, उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को उत्तर प्रदेश लाया गया था ताकि मुख्यमंत्री बनाया जा सके, लेकिन अपमानित किया गया. बहुत कम ही सुना होगा कि कोई गवर्नर विधायक का चुनाव लड़े.

स्वास्थ्य व्यवस्था पर तंज : उन्होंने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की दुर्दशा का जिक्र करते हुए कहा कि केजीएमयू, लोहिया और सिविल अस्पताल की हालत बेहद चिंता जनक है. एंबुलेंस सेवाएं बदहाल हैं. बीजेपी सरकार जाएगी तब जाकर स्वास्थ्य विभाग सुधरेगा.

बीजेपी सरकार को बदनाम न करें, मुनाफा कमाएं : विकास योजनाओं में पर्यावरण की अनदेखी ही आपदाओं की जड़ है. उत्तराखंड के पहाड़ अमेरिका जैसे मजबूत नहीं हैं, इसलिए योजनाओं में सावधानी जरूरी है. उन्होंने तंज करते हुए कहा कि दीपावली तक सोना 2 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम हो सकता है. बीजेपी की तरह झूठी बातों से सरकार को बदनाम न करें, बल्कि मुनाफा कमाएं.

2027 में सपा सरकार का दावा : अखिलेश यादव ने भरोसा जताया कि 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है. अयोध्या के एक विवादित प्रकरण पर अखिलेश ने कहा कि बाबा को हटाओ, समस्या का हल हो जाएगा.

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश जब एथेनॉल प्रोडक्शन में नंबर वन है तो फिर गन्ना किसान को लाभ क्यों नहीं मिल रहा है? गन्ना की क़ीमत दुगनी क्यों नहीं हो रही है. यह पुरानी लड़ाई है समाजवादी लोग लड़ेंगे, ताकि किसानों का फायदा हो.

September 12, 2025 at 4:30 PM IST

