वोट चोरी पर सपा के 'सरदार' बोले- भारत में भी होगा नेपाल जैसा प्रदर्शन, यूपी में बेबी रानी मौर्य का हुआ अपमान

लखनऊ : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शुक्रवार को नए अंदाज में नजर आए. सिख समुदाय के लोगों ने अखिलेश यादव को सम्मान के तौर पर पगड़ी पहनाई. सरदार लुक में नजर आए अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर सिख समाज में खुशहाली आएगी. किसानों के साथ सपा खड़ी रहेगी.

इस दौरान सपा के 'सरदार' ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा, अगर वोट चोरी और डकैती का सिलसिला यूं ही जारी रहा तो भारत में भी जनता नेपाल की तरह सड़क पर दिखाई देगी. भारत सरकार कई बार अपनी विदेश नीति पर असफल हुई है, कई बार आपने देखा है

बीजेपी के लोग अंदर से खोखले : हाल ही में हुए अयोध्या, कुंदरकी, मीरापुर और मिल्कीपुर उपचुनाव में वोट चोरी खुलेआम हुई. जब चोरी से पेट नहीं भरा तो रिवाल्वर के दम पर वोट डालने से रोका गया. बीजेपी के लोग ऊपर से चमकते हुए दिखाई देते हैं, अंदर से खोखले हैं.

कस्टोडियल डेथ मामले में यूपी आगे : अखिलेश यादव ने उपमुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी गाड़ी तक छीन ली गई है. वहीं, बीजेपी सरकार पर कस्टोडियल डेथ के मामले में भी हमला बोला. उन्होंने कहा कि गुजरात के बाद उत्तर प्रदेश में हिरासत में मौत का सबसे खराब रिकॉर्ड दर्ज हुआ है. उन्होंने कहा, उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को उत्तर प्रदेश लाया गया था ताकि मुख्यमंत्री बनाया जा सके, लेकिन अपमानित किया गया. बहुत कम ही सुना होगा कि कोई गवर्नर विधायक का चुनाव लड़े.

स्वास्थ्य व्यवस्था पर तंज : उन्होंने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की दुर्दशा का जिक्र करते हुए कहा कि केजीएमयू, लोहिया और सिविल अस्पताल की हालत बेहद चिंता जनक है. एंबुलेंस सेवाएं बदहाल हैं. बीजेपी सरकार जाएगी तब जाकर स्वास्थ्य विभाग सुधरेगा.