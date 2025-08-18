गोड्डाः झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा ने सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले में सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि सूर्या हांसदा को फर्जी एनकाउंटर मार दिया गया है. ललमटिया थाना क्षेत्र डकैता स्थित सूर्या हांसदा के आवास पर मीडिया से बातचीत के दौरान अर्जुन मुंडा ने कहा कि सूर्या हांसदा का एनकाउंटर फर्जी था.

मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सूर्या हांसदा गरीबों और असहाय लोगों की आवाज बन रहे थे. वह सरकार को घेरने का काम कर रहे थे चूंकि उनका परिवार लालमटिया और डकैता का प्रधान मांझी रहा है. ऐसे उनकी जिम्मेदारी होती है वह लोगों के सुख-दुःख का ख्याल रखे. यह इस बात का प्रमाण है कि गरीब बच्चों के लिए मुफ्त फूडिंग-लोर्जिंग वाला स्कूल चलाते थे. वे लगातार लोगों के हक की बात करते थे. जो सरकार को नागवार लगती थी और इसी कारण उन्हें फर्जी एनकाउंटर में मार दिया गया.

इसके साथ ही अर्जुन मुंडा ने लगाया बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि उनके ऊपर कोई कोर्ट वारंट नहीं था तो गिरफ्तार क्यों किया. उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच निष्पक्ष एजेंसी से हो ये सरकार की जिम्मेदारी है. वहीं अर्जुन मुंडा ने सूर्या हांसदा के शव की दोबारा पोस्टमार्टम की भी मांग की जिसके लिए रिटायर्ड जस्टिस के नेतृत्व मे जांच टीम गठित की जाए. भाजपा नेताओं अपील की है कि वे सूर्या हांसदा के परिवार से मिलें और इसकी सीबीआई जांच की मांग करे. उन्होंने कहा कि परिवार को न्याय दिलाने के लिए भाजपा हरसंभव प्रयास करेगी.

इस दौरान अर्जुन मुंडा के साथ ही पूर्व विधायक लोबिन हेंब्रम, पूर्व विधायक अशोक भगत, पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही, पूर्व विधायक रणधीर सिंह, पूर्व विधायक अमर बाउरी व प्रदेश मंत्री शामिल रहे.

बता दें कि सूर्या हांसदा के कथित फर्जी एनकाउंटर को लेकर राजनीति गर्म हो गयी है और भाजपा खुलकर इस मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रही है. पार्टी प्रदेश अध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सात सदस्य की टीम को अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में पूरे मामले की जांच के लिए गोड्डा भेजा है. इसी कड़ी में भाजपा की टीम ने सूर्या हांसदा की मां और परिवार के सदस्य से मुलाकात कर वस्तुस्थिति की जानकारी ली. बता दें कि 11 अगस्त को लालमटिया थाना क्षेत्र मे सूर्या हांसदा की पुलिस एनकाउंटर मे मौत हो गयी थी.

इसे भी पढे़ं- सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले ने पकड़ा तूल, अर्जुन मुंडा ने कहा- सूर्या प्रशासन का हुआ शिकार

इसे भी पढ़ें- एसटी कमीशन करे सूर्या एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच, ये आदिवासी अस्मिता सुरक्षा और मानवाधिकार का मसला- दीपक प्रकाश

इसे भी पढ़ें- पुलिस एनकाउंटर में मारे गए सूर्या हांसदा के घर पहुंचे जयराम महतो, बोले- वे अपराधी नहीं बागी थे