ETV Bharat / state

सदन में विपक्ष के हंगामे पर बोले मुख्यमंत्री, धर्मांतरण बिल पास होने के दुख से उबर नहीं पा रहा विपक्ष

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ( ETV Bharat File Photo )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 10, 2025 at 4:25 PM IST 5 Min Read