सदन में विपक्ष के हंगामे पर बोले मुख्यमंत्री, धर्मांतरण बिल पास होने के दुख से उबर नहीं पा रहा विपक्ष

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के भाषण के बीच ही विपक्ष ने सदन की कार्यवाही का किया बहिष्कार कर दिया.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (ETV Bharat File Photo)
ETV Bharat Rajasthan Team

September 10, 2025

जयपुर: विधानसभा में लगे कैमरों के जरिए जासूसी का आरोप लगाकर कांग्रेस विधायक बुधवार को दिनभर सदन में हंगामा करते रहे. लंच के बाद शुरू हुई सदन की कार्यवाही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी के बीच कांग्रेस विधायकों ने वेल में आकर जमकर नारेबाजी की. हंगामे के बीच मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए इसे सस्ती लोकप्रियता करार दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि सस्ती लोकप्रियता ज्यादा नहीं चलती. मानसून सत्र इसलिए आहूत किया जाता है कि जनता की समस्या से जुड़ सकें. विपक्ष के सदस्यों ने शोरगुल किया, कोई भी विषय ऐसा नहीं जिस पर चर्चा की जाए. विपक्ष को जनता की आवाज होना चाहिए.

मेरी आवाज को नहीं दबा सकते: कांग्रेस विधायकों की ओर वेल में शोर मचाने को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरी आवाज तो पहले भी नहीं रोक पाए, आगे भी नहीं रोक पाएंगे. आपने सदन में जिस तरह का व्यवहार किया है, उसे निश्चित रूप से राजस्थान की जनता देख रही है. भजनलाल ने कहा कि विपक्ष के लोग प्रदेश में अतिवृष्टि के दौरान किसी की मदद के लिए ग्राउंड पर नजर नहीं आए. उन्होंने कहा कि फील्ड में जाते तो पसीना बहाना पड़ता, ये लोग सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं. इसी बीच ही कांग्रेस विधायकों ने सदन की कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया. इस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आप राजस्थान की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं.

'धर्मांतरण बिल के दुख से उबर नहीं पा रहे': मुख्यमंत्री ने कांग्रेस विधायकों पर तंज कसते हुए कहा कि आप लोग तुष्टिकरण और भ्रष्टाचार की बात करने वाले जनता की बात कैसे करोगे. इनको जनता से कोई सरोकार नहीं है. एक भी कांग्रेसी जनता के दुख दर्द में शामिल हुआ हो, तो बताइए. हमारे जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद, अधिकारी जनता के बीच में जाकर उनकी की बात कर रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्मांतरण बिल पास हो गया है. ये लोग इस दुख से उबर नहीं पा रहे हैं. मेरे साथियों से पूछो जब भी बादल होते हैं, तो उनके सीने में दर्द होने लगता है, क्योंकि इन लोगों ने विपक्ष में रहते हुए खूब लाठियां खाई हैं. इसके बाद ही यहां चुनकर आए हैं.

एक्स्ट्रा कैमरे लगाए जाने पर स्पीकर ने दिया जवाब: वहीं लंच के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने सदन में एक्स्ट्रा कैमरे लगाए जाने को लेकर जवाब दिया. उन्होंने कहा कि नई विधानसभा की स्थापना के समय से ही कैमरे लगे हुए हैं. पुरानी विधानसभा में भी कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग होती रही है. सदन में लगाए गए किसी भी कैमरे में ऑडियो रिकॉर्डिंग का सिस्टम नहीं है. यहां लगे कैमरे ऑडियो रिकॉर्ड नहीं करते हैं और कैमरों से किसी की निजता का हनन नहीं हो रहा है.

विधानसभा स्पीकर ने कहा कि जो कैमरे लगे हुए हैं, उन्हीं को अपग्रेड किया गया है. विधानसभा की सुरक्षा के मद्देनजर ही सब किया गया है. यह एक सामान्य प्रक्रिया है. 15वीं विधानसभा में शुरू हुए यूट्यूब पर लाइव प्रसारण के लिए पूरे सदन में कैमरों की जरूरत हुई. राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के कार्यक्रमों के प्रसारण के विभिन्न एंगल से कवरेज के लिए भी अलग-अलग कैमरे लगाए गए हैं. कई विधायक अधिकारियों की कम मौजूदगी पर भी सवाल उठाते रहे हैं. इसलिए अधिकारी गैलरी में भी कैमरे लगाए गए हैं. चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. आपने जो भी आरोप लगाए हैं, वे पूरी तरह से निराधार हैं. देवनानी ने कहा कि न मैं पहले दबाव में आया हूं, न दबाव में आऊंगा. मैं पहले भी विपक्ष को ले साथ लेकर चला हूं.

जूली बोले, हमें गुमराह कर रहे हो: आसन के जवाब से असंतुष्ट होकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि सदन में जो एक्स्ट्रा कैमरे लगे हैं, उनका एक्सेस किसके पास है, हमें आप गुमराह कर रहे हैं. 15 मिनट के लिए कार्यवाही स्थगित कर दो और हमारे साथ चलो और दिखाओ कि इसका एक्सेस किसके पास है. पहले आप कह रहे थे कि कैमरे अपग्रेड किए गए हैं, फिर कहां नए कैमरे लगाए हैं. एक्स्ट्रा कैमरों का यूट्यूब एक्सेस है या नहीं. यह कैमरे सदन स्थगित होने के बाद क्यों चालू रहते हैं. किसके निर्देश पर यह कैमरे लगाए गए हैं?

