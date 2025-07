ETV Bharat / state

सावन का दूसरा सोमवार: प्राचीन श्री गौरी शंकर मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, गूंजे शिव के जयकारे - SECOND SAWAN SOMVAR 2025

प्राचीन श्री गौरी शंकर मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं भीड़ ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : July 21, 2025 at 9:14 AM IST | Updated : July 21, 2025 at 9:26 AM IST 2 Min Read

नई दिल्ली: सावन का महीना शुरू हो गया है. ये पूरा महीना भगवान शिव को समर्पित होता है. वहीं आज सावन माह के दूसरे सोमवार को जिले भर के शिवालय हर-हर बम-बम भोले के जयघोष गुंजायमान हो गए. देशभर के सभी शिव मंदिरों पर सुबह 5 बजे मंगला आरती होने के बाद श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. भगवान महादेव के गर्भग्रह में शिवलिंग पर गंगाजल द्वारा सहस्त्रधारा छोड़ी गई. श्रद्धालुओं द्वारा शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, घी, शहद और शर्कर द्वारा अभिषेक किया गया. सावन के महीने में सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के लिए विशेष माना जाता है. सावन के दूसरे सोमवार को भी जिले भर के शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ा हैं. प्राचीन श्री गौरी शंकर मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं भीड़ (etv bharat) श्री गौरी शंकर मंदिर में लगी भक्तों की भीड़

