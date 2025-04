ETV Bharat / state

नैनीताल आ रहे हैं तो पर्स फुल रखना, सरोवर नगरी में 2 और गेटों पर देना होगा प्रवेश शुल्क - NAINITAL ENTRY FEE

नैनीताल प्रवेश शुल्क ( Photo- ETV Bharat )

Published : April 16, 2025 at 11:01 AM IST | Updated : April 16, 2025 at 11:18 AM IST

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद नैनीताल नगर पालिका ने बारह पत्थर और फांसी गधेरा क्षेत्र में दो नए टोल बूथों का संचालन शुरू कर दिया है. हाईकोर्ट के निर्देश पर 11 साल के बाद इन दोनों स्थानों पर टोल गेट संचालित हुए हैं. वर्ष 2014 में एक जनहित याचिका में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इन दोनों टोल गेटों को बंद कर दिया था. नैनीताल आने पर 2 जगह देना होगा प्रवेश शुल्क: वहीं नैनीताल शहर में लगातार बढ़ रहे वाहनों के दबाव को कम करने और बेहतर यातायात व्यवस्था संचालित किए जाने को लेकर हाईकोर्ट के निर्देश पर अब इन दो गेटों पर 11 साल के बाद फिर से टैक्स लेना शुरू कर दिया है. नगर पालिका अध्यक्ष डॉ सरस्वती खेतवाल ने बताया हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तत्काल दोनों गेट खोलने के निर्देश दिए थे. 300 रुपए देने होंगे प्रवेश शुल्क: कोर्ट के निर्देश पर 12 पत्थर और फांसी गधेरा में गेटों को पुनः संचालित कर दिया गया है. इन गेटों से नैनीताल शहर में प्रवेश करने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों को नगर पालिका द्वारा पूर्व में पारित आदेश के तहत 300 रुपये देने होंगे. साथ ही रोजाना नैनीताल आने वाले यात्रियों के लिए 5000 रुपया सालाना पास बनाना अनिवार्य होगा. भुगतान के बाद ही अब वाहनों को शहर में प्रवेश दिया जाएगा. पालिका की आय में होगी तीन गुना वृद्धि: भले ही हाईकोर्ट का आदेश पर्यटकों पर महंगाई का आदेश लेकर आया है, वहीं नगर पालिका के लिए ये किसी संजीवनी से काम नहीं है. अब तक केवल माल रोड में संचालित टोल टैक्स से नगर पालिका को सालाना 3 करोड़ रुपए की आय होती थी. अब दो नए गेट संचालित होने से नगर पालिका को सालाना तीन गुनी आय होने की उम्मीद है. इससे घाटे में चल रही नगर पालिका के अच्छे दिन आना तय है. ग्रीन टैक्स लेने की भी है तैयारी: गौरतलब है कि इससे पहले सरोवर नगरी आने वाले पर्यटकों से शहर में प्रवेश करने से पहले ग्रीन टैक्स लेने की योजना पर भी काम चल रहा है. नगर पालिका पर्यटकों से ग्रीन टैक्स वसूलने की तैयारी में है. नगर पालिका प्रशासन द्वारा पर्यटकों से करीब 150 रुपए ग्रीन टैक्स लेने की योजना बनाई जा रही है. हालांकि इस योजना को अभी पेंडिंग में रखा गया है. पालिका का मानना है कि पर्यटकों पर एक साथ काफी आर्थिक बोझ पड़ जाएगा. बताते चलें कि अब तक नैनीताल आने वाले पर्यटकों और अन्य लोगों को माल रोड पर मात्र एक स्थान पर 110 रुपये टोल टैक्स देना होता था. हाईकोर्ट के निर्देश और नगर पालिका के फैसले के बाद अब कालाढूंगी मार्ग में बारह पत्थर और जिलाधिकारी कार्यालय एसएसपी कार्यालय और जिला न्यायालय, राजभवन की तरफ जाने वाले पर्यटकों को फांसी गधेरा टोल में 300 रुपये टोल देने होंगे. इतना ही नहीं नैनीताल आने वाले पर्यटकों को 500 रुपये कार पार्किंग के भी देने होते हैं. ये भी पढ़ें: नैनीताल जाना हुआ महंगा! टूरिस्ट को देना होगा ग्रीन टैक्स, जानिये इसकी वजह नैनीझील पर मंडरा रहे संकट के बादल, लगातार घट रहा वाटर लेवल, जानिए वजह

