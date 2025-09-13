ETV Bharat / state

कोटा: रक्षाबंधन पर लिए गए 53% खाद्य नमूने फेल, खाने लायक नहीं थे लड्डू, बर्फी और रसगुल्ले जैसे कई प्रोडक्ट

खाद्य विभाग की टीम ने लिए थे नमूने ( ETV Bharat Kota )

Published : September 13, 2025