Modi@75: सीएम रेखा गुप्ता ने किया रक्तदान, 70 देशों में एक साथ ब्लड डोनेशन कैंप, बनेगा नया विश्व रिकॉर्ड

दिल्ली में पीएम के जन्मदिन के मौके पर दिल्ली की सीएम ने किया रक्त दान.

पीएम मोदी के जन्मदिन पर 70 देशों में एक साथ ब्लड लगाया जाएगा डोनेशन कैंप
पीएम मोदी के जन्मदिन पर 70 देशों में एक साथ ब्लड लगाया जाएगा डोनेशन कैंप (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 17, 2025 at 10:07 AM IST

नई दिल्ली: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 75 साल के होने जा रहे हैं. ऐसे में पूरे देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रहे हैं. जगह-जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पीएम मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष पर स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं.

देश की राजधानी दिल्ली में भी इस अवसर पर अलग-अलग जगह पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और नेता कार्यक्रम चल रहे हैं.

सीएम रेखा गुप्ता ने ने किया रक्तदान

ऐसी बीच देश की राजधानी दिल्ली में भी आज दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा स्वच्छता ही सेवा के तहत रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है. इस कार्यक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रक्तदान किया है. इस अवसर पर दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा मनजिंदर सिंह सिरसा समिति भारतीय जनता पार्टी की कई बड़े नेताओं ने रक्तदान किया है.

पीएम मोदी के जन्मदिन पर बनेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड
बता दें कि दिल्ली समेत देशभर में पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर एक दिन में सबसे ज्यादा यूनिट ब्लड डोनेशन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है. अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद की तरफ से मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव नाम है. रक्तदान अमृत महोत्सव 2.0. जिसमें लक्ष्य है एक दिन में ब्लड डोनेशन कैंप के जरिए 3 लाख यूनिट ब्लड जमा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाए. वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने को लेकर देश के 7000 जगहों पर आज एक साथ ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है. यही नहीं, अलग अलग दूतावास के जरिए भारत के बाहर नेपाल, यूएसए, यूके, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, अफ्रीकी देश समेत 70 देशों में अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है. इस मुहिम को पीएम नरेंद्र मोदी के साथ साथ भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालयों का भी साथ मिला है. मुहिम को सफल बनाने को लेकर एजुकेशन, रेल, स्वास्थ्य और खेल एवं युवा मंत्रालय ने अपना पूरा सहयोग दिया है. दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय खेल एवं युवा मंत्री मनसुख मांडविया और केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल अणुव्रत भवन में रक्तदान करेंगे.

बता दें कि इससे पहले भी एक दिन में सबसे ज्यादा यूनिट ब्लड डोनेशन कैंप के जरिए इकठ्ठा करने का विश्व कीर्तिमान अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के नाम ही है जब 2022 में एक दिन में 2.5 लाख यूनिट ब्लड इकठ्ठा किया गया था.

सीएम ने दी पीएम मोदी को शुभकामनाएं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, "देश के प्रधानमंत्री, जिनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में पूरा देश प्रगति कर रहा है, हर सुख-दुख में दिल्ली के साथ खड़े रहे हैं। उन्होंने दिल्ली को कई योजनाएं दी हैं, जिनकी वजह से शहर आगे बढ़ रहा है... आयुष्मान योजना से लेकर शिक्षा और अन्य सभी सुविधाओं का दिल्ली को भरपूर लाभ मिला है। मैं अपनी और दिल्ली की सभी जनता की ओर से प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं..."

पीएम की लंबी उम्र के ली प्रार्थना

पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने हनुमान मंदिर जा कर पूजा की और पीएम मोदी की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की. "प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन पर कहा, "आज प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है, इसलिए हम यहां मरघट हनुमान मंदिर आए हैं, हमने प्रधानमंत्री मोदी की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की है... भगवान उनपर अपना आशीर्वाद बनाएं रखें और उन्हें और शक्ति प्रदान करें..."

बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर त्यागराज स्टेडियम में एक समारोह के दौरान दिल्ली सरकार के 'सेवा पखवाड़ा' के शुभारंभ के अवसर पर 15 प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे.

