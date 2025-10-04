दीपावली पर यात्रियों के लिए सुविधा: मथुरा–कोटा मेमू ट्रेन अलवर से चलेगी, बयाना–मथुरा पैसेंजर अलवर तक बढ़ाई गई
दीपावली के अवसर पर रेलवे ने मथुरा–कोटा और बयाना–मथुरा ट्रेनों का विस्तार किया. ट्रेनें अलवर से चलेंगी और यात्रियों के लिए अतिरिक्त स्टॉपेज होंगे.
Published : October 4, 2025 at 9:24 AM IST
कोटा: दीपावली और त्योहार के अवसर पर ट्रेनों में अतिरिक्त भीड़ रहती है. यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे पूजा स्पेशल ट्रेनों को चला रहा है. इसके साथ ही ट्रेनों का विस्तार भी किया गया है.
मथुरा–कोटा मेमू ट्रेन का विस्तार: कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि ट्रेन नंबर 19110 मथुरा–कोटा मेमू ट्रेन अस्थायी रूप से मथुरा की जगह अलवर से चलाया जाएगा. यह ट्रेन अगले 1 दिसंबर तक अलवर से रवाना होगी. यह ट्रेन देर रात 1:00 बजे अलवर से प्रस्थान करेगी, सुबह 5:00 बजे मथुरा पहुंचेगी और दोपहर 1:20 बजे कोटा पहुंच जाएगी. इस ट्रेन में भूतेश्वर, मोरा, राधाकुंड, गोवर्धन, बेहज, डीग, बेधम, ब्रिज नगर, झरेड़ा, गोविंदगढ़, जादोली का बास, रामगढ़, ऊटवार, गज़ीका स्टॉपेज होंगे.
इसे भी पढ़ें- दिवाली पर भीड़ को देखते हुए कोटा-मथुरा और कासगंज-मथुरा पैसेंजर ट्रेनों का विस्तार, जानिए टाइम टेबल
बयाना–मथुरा पैसेंजर ट्रेन का विस्तार: जैन ने बताया कि ट्रेन संख्या 69159 बयाना–मथुरा मेमू पैसेंजर को अस्थायी रूप से अलवर जंक्शन तक बढ़ाया गया है. यह सेवा 30 नवंबर 2025 तक संचालित होगी. यह गाड़ी बयाना जंक्शन से 18:25 बजे प्रस्थान कर अलवर जंक्शन 23:45 बजे पहुंचेगी. इस ट्रेन के स्टॉपेज सलाबाद, केला देवी, पिंगोरा, जैचौली, सैवर, भरतपुर, धौरमुई जागना, रानीकुंड राराह, जाजन पट्टी, चुरामन नगरी, मुड़ेसीरामपुर, मथुरा, भूतेश्वर, मोरा, राधाकुंड, गोवर्धन, बेहज, डीग, बेधम, ब्रिज नगर, झरेड़ा, गोविंदगढ़, जादोली का बास, रामगढ़, ऊटवार, गजीका शामिल हैं.