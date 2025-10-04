ETV Bharat / state

दीपावली पर यात्रियों के लिए सुविधा: मथुरा–कोटा मेमू ट्रेन अलवर से चलेगी, बयाना–मथुरा पैसेंजर अलवर तक बढ़ाई गई

दीपावली के अवसर पर रेलवे ने मथुरा–कोटा और बयाना–मथुरा ट्रेनों का विस्तार किया. ट्रेनें अलवर से चलेंगी और यात्रियों के लिए अतिरिक्त स्टॉपेज होंगे.

kota Train expansion
दीपावली पर ट्रेनों का विस्तार (ETV Bharat Kota)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 4, 2025 at 9:24 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

कोटा: दीपावली और त्योहार के अवसर पर ट्रेनों में अतिरिक्त भीड़ रहती है. यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे पूजा स्पेशल ट्रेनों को चला रहा है. इसके साथ ही ट्रेनों का विस्तार भी किया गया है.

मथुरा–कोटा मेमू ट्रेन का विस्तार: कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि ट्रेन नंबर 19110 मथुरा–कोटा मेमू ट्रेन अस्थायी रूप से मथुरा की जगह अलवर से चलाया जाएगा. यह ट्रेन अगले 1 दिसंबर तक अलवर से रवाना होगी. यह ट्रेन देर रात 1:00 बजे अलवर से प्रस्थान करेगी, सुबह 5:00 बजे मथुरा पहुंचेगी और दोपहर 1:20 बजे कोटा पहुंच जाएगी. इस ट्रेन में भूतेश्वर, मोरा, राधाकुंड, गोवर्धन, बेहज, डीग, बेधम, ब्रिज नगर, झरेड़ा, गोविंदगढ़, जादोली का बास, रामगढ़, ऊटवार, गज़ीका स्टॉपेज होंगे.

इसे भी पढ़ें- दिवाली पर भीड़ को देखते हुए कोटा-मथुरा और कासगंज-मथुरा पैसेंजर ट्रेनों का विस्तार, जानिए टाइम टेबल

बयाना–मथुरा पैसेंजर ट्रेन का विस्तार: जैन ने बताया कि ट्रेन संख्या 69159 बयाना–मथुरा मेमू पैसेंजर को अस्थायी रूप से अलवर जंक्शन तक बढ़ाया गया है. यह सेवा 30 नवंबर 2025 तक संचालित होगी. यह गाड़ी बयाना जंक्शन से 18:25 बजे प्रस्थान कर अलवर जंक्शन 23:45 बजे पहुंचेगी. इस ट्रेन के स्टॉपेज सलाबाद, केला देवी, पिंगोरा, जैचौली, सैवर, भरतपुर, धौरमुई जागना, रानीकुंड राराह, जाजन पट्टी, चुरामन नगरी, मुड़ेसीरामपुर, मथुरा, भूतेश्वर, मोरा, राधाकुंड, गोवर्धन, बेहज, डीग, बेधम, ब्रिज नगर, झरेड़ा, गोविंदगढ़, जादोली का बास, रामगढ़, ऊटवार, गजीका शामिल हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

KOTA TRAIN UPDATEALWAR TO KOTA TRAINKOTA MEMU TRAIN TIMETABLEPUJA SPECIAL TRAINSKOTA TRAIN EXPANSION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

रात में शरीर में नजर आएं ये लक्षण हो जाएं सावधान! लिवर डैमेज का हो सकता है संकेत

Perplexity Comet ब्राउज़र अब सभी के लिए फ्री में उपलब्ध, जानें इसके खास फीचर्स की लिस्ट

Snapchat ने बदली पॉलिसी, अब 5GB से ज्यादा Memories सेव करने पर देना होगा पैसा

बीकानेर में 400 साल पुरानी परंपरा, पुष्करणा समाज के सामूहिक विवाह का मुहूर्त निकला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.