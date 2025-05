ETV Bharat / state

बुद्ध पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर पूर्व वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने की पूजा, दार्जिलिंग से आए लामाओं ने किया विशेष पूजन - BUDDHA PURNIMA

पूर्व वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव एवं अन्य ( ईटीवी भारत )

Published : May 11, 2025 at 5:31 PM IST | Updated : May 11, 2025 at 5:40 PM IST

रांची: बुद्ध पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर राज्य के पूर्व वित्त मंत्री एवं लोहरदगा विधायक डॉ. रामेश्वर उरांव के बरियातू स्थित आवास पर भव्य तरीके से बुद्ध जयंती मनाई गयी. इस दौरान दार्जिलिंग से आये लामाओं ने परंपरागत तरीके से विशेष पूजन कराया, जिसमें पूर्व वित्त मंत्री सपरिवार शामिल हुए. इस कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, महासचिव आलोक दुबे, धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष जयशंकर पाठक सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं ने भाग लिया. दार्जिलिंग से आए लामाओं ने किया विशेष पूजन भगवान बुद्ध जन्मोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत दार्जिलिंग से आये लामाओं द्वारा बोधिवृक्ष के नीचे स्थापित भगवान बुद्ध की प्रतिमा की पारंपरिक पूजा से हुई. विधिपूर्वक मंत्रोच्चार के साथ भगवान बुद्ध को पुष्पांजलि अर्पित की गई एवं 108 दीपों को प्रज्ज्वलित कर समर्पण भाव से आरती की गई. इस दौरान भजन-कीर्तन से पूरा वातावरण गूंज उठा. डोरंडा जैप वन से पहुंचे छोटानागपुर बौद्ध समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र तमांग एवं जैप वन वाहिनी गुंबा समिति के प्रमुख पेमेन जिंबा के नेतृत्व में महिला अनुयायियों ने भक्तिभाव से भजन-कीर्तन प्रस्तुत किया. जानकारी देते पूर्व वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव (ईटीवी भारत) भगवान बुद्ध के उपदेश आज ज्यादा प्रासंगिकः डॉ रामेश्वर उरांव

आईपीएस अधिकारी रहे पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि कल भगवान बुद्ध की जयंती है और आज की यह संध्या पूरी श्रद्धा और भक्ति में समर्पित है. भगवान बुद्ध उन महान पुरुषों में से एक हैं, जिन्होंने संपूर्ण मानवता को शांति, अहिंसा और आत्मशुद्धि का मार्ग दिखाया. रामेश्वर उरांव ने कहा कि पंचशील और आस्था के रास्ते से जीवन को शुद्ध और सम्यक बनाने की प्रेरणा भगवान बुद्ध ने दुनिया को दी. डाॅ उरांव ने कहा, भगवान बुद्ध के वचन आज के युग में और भी अधिक प्रासंगिक हैं. अगर हम उनके बताए मार्ग पर चलें तो यह संसार हिंसा से मुक्त हो सकता है. इतिहास गवाह है—कलिंग युद्ध में हजारों लोग मारे गए, रक्त की नदियां बहीं, लेकिन जब सम्राट अशोक ने बुद्ध के उपदेशों को अपनाया तो वह मार्ग शांति का बन गया. IRS अधिकारी और रामेश्वर उरांव की पुत्री निशा उरांव ने कहा कि बुद्ध जयंती केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि आत्मचिंतन का अवसर हम सभी को देता है. भगवान बुद्ध की करुणा और शांति का संदेश हर युवा के जीवन को दिशा दे सकता है. हमें गर्व है कि इस परंपरा को हमारा परिवार और समाज मिलकर आगे बढ़ा रहा है.



दुनिया को शांति के मार्ग पर ले जाने का मार्ग है भगवान बुद्ध के दिये उपदेशः केशव महतो कमलेश झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि बुद्ध के विचार ही आज दुनिया को शांति की ओर ले जाने में सक्षम हैं. हमें उनके आदर्शों को जन-जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि आज जब समाज में तनाव और द्वेष बढ़ रहा है, ऐसे समय में भगवान बुद्ध के सिद्धांत और उद्देश्य सामाजिक सुधार और आत्मिक शांति की दिशा में एक उजाला बन सकते हैं. वहीं झारखंड प्रदेश कांग्रेस महासचिव आलोक कुमार दूबे ने कहा कि बुद्ध के विचार आज भी समाज को दिशा दे रहे हैं. हर साल की तरह इस वर्ष भी बुद्ध पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर भगवान बुद्ध की जयंती श्रद्धा और भव्यता के साथ मनाई जा रही है. कांग्रेस महासचिव डाॅ राजेश गुप्ता ने कहा कि भगवान बुद्ध संसार के महानतम आध्यात्मिक गुरुओं में से एक थे, उन्होंने करुणा, सहिष्णुता और नैतिक जीवन का मार्ग दिखाया. उनके विचार आज भी मनुष्य को संतोष, संयम और शांतिपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं. विशेष रूप से झारखंड की बात करें तो डोरंडा क्षेत्र में ही नहीं, राज्यभर में उनके हजारों अनुयायी हैं. आज के इस आयोजन में दार्जिलिंग से आए लामाओं द्वारा विधिवत पूजा-अर्चना की गई, झंडा और लंगर की पूजा संपन्न हुई और सैकड़ों श्रद्धालुओं ने दीप प्रज्ज्वलन कर राज्य की सुख-शांति और तरक्की के लिए प्रार्थना की.



